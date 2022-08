FK 1899 Szeged–Deszk 2–1 (0-1)

Szeged, Petőfitelepi sportpálya, 100 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Vida, Minda).

FK Szeged: Garamvölgyi – Tóth G., Giba (Hegyesi, 84.), Hüvös, Csuka, Hegyesi (Dézsi, 40.), Lengyel (Hochheiser, 66.), Cs. Tóth (Miklós, 66.), Martinkovics (Vánkay, a szünetben), Zsédely, Sisák. Edző: Dóra János.

Deszk: Repák – Németh Z., Kövesi (Bódi, 64.), Szabó R., Matyelka, Fóris (Istókovics, 14.), Tarjányi (Szente, 77.), Adamov (Gaudi, 64.), Rácz (Salánki, 77.), Földi, Huszti. Edző: Csordás József.

Gólszerzők: Lengyel (49., 11-esből), Hechheiser (76.), ill. Adamov (32.).

Jók: Tóth G., Vánkay, Hochheiser, Sisák, ill. Adamov, Németh Z., Szabó R.

Dóra János: – Győztünk! Sokat dolgoztunk azért, hogy ezt elérjük, tanultunk a múlt heti vereségből.

Csordás József: – Megérdemelt a hazai győzelem, mert sokkal hatékonyabbak voltak támadásban. A megye két legfiatalabb csapata játszott egymással, tetszik ez a koncepció, sok sikert kívánok ellenfelünknek!



Hódmezővásárhelyi FC II.–UTC 2–1 (0-0)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kócsó Tibor Zsolt – jól (Burzon, Paczér).

HFC II.: Tóth Mi. – Tóth J., Berkó, Bánfi, Tóth Má. (Szőke, 74.), Krisztin (Török A., 85.), Tóth I., Tatár (Karácsonyi, 85.), Rostás, Gyürki, Becsek. Edző: Bacsa Zsolt.

UTC: Mészáros – Zsömbörgi, Zatykó (Palakovics, 65.), Szántó, Mohammadreza (Agbadua, 79.), Miles, Pusztai (Rákóczi, 74.), Ábrahám, Obi, Gonda, Schneider. Játékos-edző: Szántó Dániel.

Gólszerzők: Bánfi (53.), Gyürki (72.), ill. Szántó (87.).

Jók: Rostás, Berkó, Bánfi, Becsek, Gyürki, ill. Mészáros, Zsömbörgi.

Bacsa Zsolt: – A második félidőben sikerült nagyobb sebességgel játszani, ezáltal megérdemelt győzelmet arattunk a szervezetten játszó UTC ellen.

Szántó Dániel: – Ennyi kihagyott ziccer nem maradhatott megbosszulatlanul, de nem csüggedünk, készülünk a jövő hétre.



Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Algyő 4–1 (2–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Gera, Csöngető)

Szeged-Csanád GA II.: Rodic – Dudás (Nagy S., 78.), Kovács G., Kapic (Maronyai, 60.), Tóth P. (Csorba, 78.), Daru, Benyó (Mészáros, 78.), Busa, Lestyán, Gyugya (Ábrahám, 51.), Gera. Edző: Andorka Péter.

Algyő: Molnár K. – Bozóki (Horváth A., 18.), Kiss R., Vastag, Daróczi, Deák, Miklós (Csehó, 63.), Molnár Sz. (Bakó, 81.), Selyem, Fekete (Törköly, 81.), Jernei (Táncos, 69.). Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerzők: Daru (9.), Lestyán (24.), Tóth P. (51.), Busa (54.), ill. Deák (6.).

Jók: Dudás, Ábrahám, ill. Horváth A., Molnár Sz., Deák.

Andorka Péter: – Egy szervezett csapat ellen, sok hibával játszva, megérdemelten nyertünk.

Fülöp Tibor: – Nem tudtuk felvenni a versenyt az ellenfél klasszis támadóival. Nekünk nem ezt a csapatot kell megvernünk, igyekszünk tanulni a hibáinkból.



Szentesi Kinizsi–Kiskundorozsma 0–2 (0-0)

Szentes, 100 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Halász, Kiss R.).

Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Gyarmati, Légrádi (Határ, a szünetben), Mészáros, Szarvas, Lőrincz (Illés, 83.), Rau, Bartucz, Vas, Molnár D., Piti. Edző: Bány Tamás.

Kiskundorozsma: Rozs – Budai, Molnár K., Kalapács, Sallai, Ottlik Márk (Róka, 78.), Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Bodonji (Kis B., 84.), Bozsó (Laczi, 87.). Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Sallai (51.), Kalapács (57.).

Jók: senki, ill. Ottlik Márk, Sallai, Bozsó.

Bány Tamás: – Nagyon bízom benne, hogy jövő hétre kiegyenesedünk, és be tudunk szállni a bajnokságba.

Tóth János: – A mai mérkőzésen ugyan nem játszottunk jól, de a csapat nagyon koncentrált és motivált volt, így megszerezte a győzelmet.



Mórahalom–Tiszasziget 0–1 (0-1)

Mórahalom, 200 néző. Vezette: Allaga Iván – gyengén (Béleczki, Bányai).

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Trója (Malatinszki D., 79.), Görbe, Szűcs D. (Malatinszki Á., 82.), Baji (Hovanyecz, 88.), Pető (Csizmadia, 71.), Nagy M., Rádóczi, Bokányi, Szalma (Tóth M., 86.). Edző: Papp Endre.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Lipták, Skribek B. (Zámbori, 82.), Szabó D. (Drágity, 68.), Magyar, Bálint D., Bánóczki (Szilágyi, 68.), Vajna, Kökény (Skribek Á., 60.), Varga G. (Oláh L., 68.) Játékos-edző: Magyar György.

Gólszerző: Bálint D. (29.).

Jók: mindenki, ill. Papp Á., Lipták, Bálint D., Szabó D.

Papp Endre: – Maximálisan büszke vagyok a csapatomra, jobban játszottunk ellenfelünknél. A helyzeteket be kell rúgni, a rutin most egy pontrúgással és egy óriási bírói hibákkal elvitte a három pontot. Dolgozunk tovább!

Magyar György: – Remek pálya, szép idő és a közönség szempontjából élvezhetetlen mérkőzésen egy pontrúgásunk döntötte el a három pont sorsát.