3800 méter úszás, 180 km kerékpározás és egy maraton távú futás: ez várt mindazokra, akik elindultak a Nagyatádon megrendezett eXtremeMan versenyen. A mezőnyben három szegedi volt ott, akik közül Szilágyi Péter a harmadik, Simon Péter az ötödik, Badar Gergő pedig a hatodik helyen végzett. A versenyzők dolgát az is nehezítette, hogy a hőség után a Somogy megyei városban hirtelen ősz lett, hiszen szakadó eső és hideg szél fogadta őket a rajton.

– Nem egy egésznapos hideg, őszies időjárásra készültem. Nem feltétlen volt ez rossz, csak kellett ehhez egyfajta rutin, hogy hogy is kell frissíteni a hidegben. Szerettem volna dobogón végezni, egy szépen felépített versenyt sikerült teljesítenem. A bringázásban volt egy kis taktikai módosításom, úgy voltam vele, hogy az első kilencven kilométeren jobban odarakom magam, ha mégis felmelegedne az idő. Ötödikként szálltam le a bringáról, onnan kezdtem el építkezni, így eljutottam a dobogó legalsó fokára. Mivel a hawaii világbajnokságon indulok, ahol extrém meleg és páratartalom vár rám, úgy gondoltam, ez egy tökéletes verseny lesz a felkészülés szempontjából, hiszen hasonló időjárási körülmények között versenyezhetek, de ez nem jött össze. Persze, lehet, hogy Hawaii-on is ilyen lesz – tette hozzá nevetve Szilágyi Péter, aki október 8-án indul majd a vb-n.

Korosztályában második helyen, összetettben pedig ötödikként ért célba Simon Péter.

– Az úszás jól ment, az eső persze nehézzé tette a versenyt, de a futásra már elállt. Az első ötben szerettem volna végezni, ez sikerült, a korosztályomban pedig második lettem. Jó lett volna győzni a saját korosztályomban, de itt, ahogy az abszolútban is, Berekméri Levente nyert. Összességében elégedett vagyok az elért eredményemmel, bár jó lett volna egy kicsit közelebb lenni a kilenc órához. Közel a maximumot kihoztam magamból, de kicsit spóroltam, mert október másodikán lesz a fő versenyem Barcelonában, arra az Ironmanre kicsit spóroltam. Messze volt tőlem az előttem lévő ember, így nem facsartam ki magam a futáson – mondta lapunknak Simon Péter.

Kétszeres címvédőként indult Nagyatádon Badar Gergő, aki 2020-ban és 2021-ben is megnyerte a versenyt. Harmadjára már nem jött össze az aranyérem, pedig a nehéz körülmények ellenére jól indult a verseny számára.

– Idén is a címvédés volt a célom, és megpróbáltam rámenni a pályacsúcsra is. Az előrejelzés jó körülményeket jósolt, viszont nem számítottam arra, hogy szakadó eső és hatalmas szél lesz. A vízben nem fáztam, első sorral jöttem ki, a biciklin pedig gyorsan átvettem a vezetést, ahol 14 perces előnnyel szálltam le. Nem bírom a hideget, annyira reszkettem a biciklin, hogy sokkal több energiát égettem így. A futás harmadik körében rosszul lettem, sétára kellett váltanom. A feleségem adott egy gyümölcsös szeletet, ami kicsit fellendített, a nyolcadik körre már a tempó is visszajött – mondta Badar Gergő.

– Tavaly 8.23-at mentem Nagyatádon, és a bicikli után már négy perccel álltam jobban, mint legutóbb, ezért is mentem rá a pályacsúcsra, viszont ez most nem jött össze. A pálya felénél gondolkoztam, hogy feladom, de aztán valahogy továbbment a lábam, és végigcsináltam – tette hozzá Badar Gergő, aki három hét múlva egy osztrák középtávú versenyen indul, majd egy montenegrói verseny szerepel az idei programjában.