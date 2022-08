Az utolsó fogadja az első helyezettet: még ha csak három forduló is ment le az NB III. Közép csoportjából, mégis egy ilyen felállás mindig különleges helyzetet teremt. Márpedig a listavezető Hódmezővásárhelyi FC most a sereghajtó Monor vendégeként lép pályára a mai fordulóban, a monoriak a Kecskemét II.-től és a Budapest Honvéd II.-től is egy góllal kaptak ki – utóbbitól ráadásul a 92. percben kapott góllal.

– Egészséges önbizalom van a csapaton belül. Ugyanakkor felhívtam a srácok figyelmét, hogy a sebzett vad a legveszélyesebb. Egy fiatal csapat lesz az ellenfelünk, amely elképzelhető, hogy vesztenivaló nélkül játszik majd. Taktikusan, okosan kell játszanunk, és kérdéses, hogy kiben mennyi fáradtságot hagyott a vasárnapi meccs, így a kispadok, azaz a frissítés is fontos szerepet tölthet be – nyilatkozta lapunknak Antal Krisztián, a HFC edzője, aki kitért rá, Hegedűs Martin újra teljes értékű munkát végzett, a sérüléssel küszködő Tapiska Géza is várhatóan már ott lehet a többiekkel, azaz teljes kerettel várhatja a mai meccset a HFC.

Ismét egy órát játszott emberhátrányban, ám ezúttal nem tudott pontot szerezni a Makó FC, amely az Iváncsa ellenében elveszítette idei bajnoki veretlenségét. Ma a tavalyi ezüstérmes Balassagyarmat vendége lesz a csapat, a Maros-partiak ellenfele két, egygólos vereséggel (az ESMTK és a Szekszárd ellenében) hangolt erre a találkozóra.

– Tavaly összesen nyolc percet játszottunk emberhátrányban, idén pedig ez már a harmadik piros lapunk volt, igaz, Széll Kristófot a végén állították ki a szolnoki kupameccsen. Bár mindenkivel kell játszani, de nem a legkönnyebb a sorsolásunk. Elsődleges célunk, hogy szeretnénk lehozni a kilencven percet tizenegy emberrel. Tavaly két, színvonalas meccset játszottunk a Balassagyarmattal, de mindkétszer alulmaradtunk, így van bennünk visszavágási vágy. Elsősorban magunkkal foglalkozunk, szeretnénk összerakni a játékunkat, mert hullámzó a teljesítményünk. Hat pontot terveztünk erre a három meccsre, de nem lennék elégedetlen egy döntetlennel sem ma – mondta Siha Zsolt, a Makó edzője.