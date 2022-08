Véget ért a nyári szünet a PC Trade Szegedi NKE női kézilabdázói számára, akik július 25-én elkezdték a felkészülést a 2022–2023-as idényre. Az új szezont már az NB II.-ben kezdi meg a klub, ugyanis az NB I./B küzdelmeitől búcsúzott a létszámszűkítés következtében. Az alsóházi rájátszás nyolcadik pozíciójában zárták a tavalyi küzdelmeket.

A szegediek klubhonlapja úgy fogalmazott, az előző idényhez képest az előttünk álló szezonra jelentősen megváltozott a játékoskeret. Elbúcsúzott a csapattól Szécsi Rebeka, Szabó Fanni, Baráth Kitti, Farkas Adrienn, Prezeneczki Nelli és Szöllősi Zsófia. Az érkezők oldalán egyelőre három név szerepel. Visszatér a Szegedhez Algyőről Lovistyék Kitti, Vácról pedig Bereczky Bíborka, míg Gyenes Imola az NB I.-be feljutott Békéscsabától teszi át a székhelyét a Tisza-parti városba.

A kispadon nem történt változás, így a szakmai munkát továbbra is Vadkerti Attila és Baunok Bernadett irányítja majd a PC Trade Szegedi NKE-nél.

– Sajnos az előző idény nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, így búcsúztunk az NB I./B-től. A célunk, hogy minél hamarabb visszajussunk a másodosztályba! Az a tervünk, hogy idén megnyerjük a bajnokságot, ami nem lesz könnyű feladat – árulta el Vadkerti.

Az erőviszonyokat látva úgy gondolja az egykori magyar válogatott kézilabdázó, a szegedi csapatnak nem lesz egyszerű dolga céljai elérésének érdekében.

– Továbbra is az a koncepciónk, hogy a rutinos felnőtt játékosaink mellé sajátnevelésű, tehetséges és szorgalmas fiataljainkat tegyük be. Az átlagéletkorunk alacsony, nagy a teher mindenkin, hiszen a felnőttnek úgy kell gardírozni a fiatalokat, hogy közben magukra is odafigyelnek. Egyre nagyobb felelősséget rakunk a fiatalokra, remélem sikeresen kamatoztathatjuk majd a másodosztályú rutinunkat – tekintett a jövőbe pozitívan.

A női kézilabda NB II. Délkeleti csoportjában két csapat indul Csongrád-Csanád megyéből, a PC Trade mellett a KSZSE.