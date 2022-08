Szinte teljesen átalakult a Metalcom Szentes játékoskerete a nyári átigazolásoknak köszönhetően, míg a Szegedi VE-ből mindössze ketten távoztak. Nagyjából egy hónapja kezdték el az alapozást, így a játékéhség már mindenkin érződött.

– Az első két negyed eléggé kaotikusra sikeredett, nyomokban vízilabdát is tartalmazott, nem sok köze volt a játékhoz. Ezután ellazultak a srácok és szép dolgokat csináltunk. Várható volt, hogy nem fogunk brillírozni, nem is ez volt a cél, hanem hogy tegező viszonyba kerüljünk a labdával – árulta el a medenceparton a negyedik negyed után Kiss Csaba, a szegediek vezetőedzője. Hozzátette, most már szeretnének egyre több edzőmeccset játszani, egy rövidebb edzőtáborozás is szerepel terveiben.

A Szegedi VE vendége volt a Metalcom Szentes a Tiszavirág Sportuszodában.

Forrás: Török János

– Ahogy láttam, idén egy erősebb Szentes áll össze, ami nekünk is jó, hiszen lesz a közelben egy olyan csapat, amellyel jókat gyakorolhatunk a szezon előtt – dicsérte a megyei riválist.

Mindkét csapatnak ez volt ez első gyakorlása ellenféllel szemben. Erre nagyobb szüksége van a Kurca-partiaknak, hiszen Szilágyi Péter vezetőedzőnek szinte teljesen új csapatot kell építeni.

– Hasznos kétkapuzáson vagyunk túl, hiszen megtörtük az úszás és a konditerem okozta monotóniát. Élvezték a srácok a játékot, voltak rossz és jó pillanataink egyaránt, de ez ebben az időszakban természetes. Előbbit még javítjuk az októberi bajnoki rajtig. Akiknek kulcsjátékosnak kell lenni, azok már most megpróbálták felvenni ezt a szerepet, ami szintén pozitív. Hárman még hiányoztak a keretből, összességében abszolút elégedett vagyok a mutatott játékunkkal – összegzett Szilágyi, akinek csapatára a következő héten több mérkőzés is vár.