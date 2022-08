Nincs is annál szebb, mint hazai közönség előtt győzelemmel kezdeni a szezont. Igaz, erre a labdarúgó NB II.-ben az ötödik fordulóig kellett várni a szegedi szurkolóknak, de mindenképpen megérte.

A Dorog ellen a Szeged-Csanád GA volt az esélyesebb, hiszen a sorrendben négy idegenbeli mérkőzésen sikerült hat pontot összehozni, míg az ellenfél mindössze egy győzelemmel érkezett a Szent Gellért Fórumban rendezett meccsre. Ennek ellenére akadtak meleg pillanatok Molnár-Farkas Tamás kapuja előtt is, ám a hálóőr és a védelem mindent megoldott hol önfeláldozóan, hol bravúrral, de főleg magabiztosan. És a szombathelyi kapott gól nélküli bajnoki után másodszor maradt érintetlen a szegedi háló, azaz alakul, fejlődik a csapatvédekezés.

A meccs hőse a mindössze 19 éves (2003. március 11-én született) Beronja Zoran volt, akinek nincs ugyan még magyar állampolgársága, de az édesanyja magyar, és a Magyar Labdarúgó Szövetség fiatal külföldiekre vonatkozó szabályzata alapján játszhat. A bal oldali védő előbb remek szóló után lőtte ki jobbal a bal alsó sarkot, majd szöglet után érkezett a kapu elé határozottan.

– Sokat köszönhetek a csapattársaknak, hiszen hamar sikerült beilleszkednem, amelyben végig támogattak, ennek is betudható, hogy sikerült ma két gólt szereznem. Persze, a türelem és a kemény munka is közrejátszott a jó teljesítményemben. Együtt értük el ezt a sikert, csapatként nyertünk – nyilatkozta a meccs után Beronja Zoran.

A szerbiai Vozdovac U19-es csapatától érkezett játékos is bizonyítéka annak, ma már egy védőnek nem elég, ha a saját kapuja előtti feladatát ellátja, bizony segíteni kell a támadások építésében is. Beronja az előző fordulókban is lendületesen, a cselezést bátran felvállalva játszott, és mivel fiatal, sokszor bele is hibázott, ám a Dorog ellen lőtt gólja a bizonyítéka annak, hogy érdemes hagyni a kreativitás kibontakozását – de csak a támadóharmadban. A Szeged eddig hat gólt szerzett, ebből kettőt a támadó Gajdos Zsolt, míg négyet védő: Beronja duplája mellett Temesvári Attila és Szilágyi Zoltán egyet-egyet.

A Tisza-parti alakulat legközelebb jövő hétfőn 20 órától a Siófokhoz utazik, a mérkőzést az M4Sport élőben közvetíti.