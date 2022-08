Közel nyolcvan versenyző vett részt a Boxvilág Ökölvívőképző SE által rendezett Sziki kupán, amelyen a környék klubjai mellett egy német csapat is részt vett.

Összesen 29 hivatalos meccset rendeztek a kupa keretein belül, valamint néhány edzőmeccs is lezajlott a nap folyamán. Az eseményen részt vett a kétszeres világbajnok ökölvívó, Kovács Mária is. A jó hangulatú Sziki kupán a serdülőktől a felnőtt korosztályig rendeztek meccseket, a korosztályok legjobbjai különdíjjal térhettek haza, míg az edzőmeccseken résztvevő legkisebbek is elismerésben részesültek. A kupa célja a sportág népszerűsítése, valamint a gyerekek motiválása a továbbiakat illetően. A résztvevők a rendező szegedi klub jóvoltából egy ebédet is kaptak, valamint kis strandolás is szerepelt a programban.