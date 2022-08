Ugyanannak a kezdő tizenegynek szavazott bizalmat Antal Krisztián, amely vasárnap az Újpest II. ellen is kifutott a pályára. Nehezen lendült viszont játékba a Vásárhely, több megingása is akadt a védelemben, elöl pedig főleg szögletek után tudott veszélyeztetni. Lélektanilag fontos pillanatban, a szünet előtt egy gyors akciót fejezett be Irmes, így mégis előnyből kezdhette a második félidőt a HFC.

A szünet után sikerült megduplázni az előnyt, azonban egy ötperces rövidzárlat után mégis izgulnia kellett a győzelemért a kék-sárgáknak. Deczkit ugyanis szabálytalanul kilökték a labda alól, de a síp néma maradt, ebből szépítettek a hazaiak, majd volt labdájuk az egyenlítésre is. A cserék viszont új színt és lendületet tudtak hozni a HFC játékába, Irmes lépett ki, és csak szabálytalanul tudták megállítani a tizenhatoson belül. A sértett magabiztosan értékesítette a büntetőt, majd még egy kontrát is végig tudott vinni a Vásárhely, amely így végül magabiztos győzelmet aratott Cegléden.

Ezzel a HFC két meccs után hibátlan mérleggel, hat ponttal áll a bajnokságban.

Antal Krisztián: – Gratulálok a csapatomnak! Amiért jöttünk, azt teljesítettük. Remélem, ez a győzelem erőt ad a folytatáshoz.

Cegléd–Hódmezővásárhelyi FC 1–4 (0-1)

Labdarúgó NB III., Közép csoport, 2. forduló. Cegléd, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Molnár A., Zahorecz).

Cegléd: Haála – Orlov (Unguerán, 75.), Schmidtka, Rjaskó (Tóth R., 88.), G. Bíró, Annus, Papp Gy. (Szabó G., 88.), Juhász A., Telinger (Barna, 88.), Markó, Ványi (Bozsó, 80.). Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

HFC: Deczki – Molnár B., Ondrejó, Tapiska (Barta, 80.), Hunya, Irmes (Kenderesi, 90.), Orosz, Pesuth (Erhardt, 80.), Antman, Schildkraut (Povázsai, 80.), Hegedűs (Bata, 51.). Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Rjaskó (74.), ill. Irmes (42., 67., 83., a harmadikat 11-esből), Barta (86.).