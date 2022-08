Kezdjük az ifjúsági és U23-as világbajnokság első napjának történéseit egy kis visszaemlékezéssel.

KÁRÁSZ EMLÉKEI

2014. júliusában már adott otthont a két korosztály világbajnokságának a szegedi Maty-ér. Akkor a MVM Szegedi VE olimpiai bajnoka, Kárász Anna két számban is első lett: K1 500 és 200 méteren volt az U23-asok legjobbja.

– Hatalmas lökést adott a pályafutásomnak a nyolc évvel ezelőtti vb. Nagy volt az eseményt megelőző kampány, külön kis filmet is forgattak velünk, ennek megfelelően nagy volt az elvárás is velünk szemben. Fantasztikus hangulatban nagyon jó eredményeket értem el, mindezt úgy, hogy lázasan versenyeztem... Nem volt más kiút: várták a két aranyérmet tőlem, én is vártam magamtól, így csak előre menekülhettem. A futamok között a szobámban pihentem, míg a futamaim extra nehéznek tűntek. Sok néző volt, itthon versenyezhettem, és saját közönség előtt hallgathattam meg a Himnuszt. Az U23-as korosztály jó átmenet az ifjúságiak és a felnőttek között, és nekem hasznos volt, de vannak olyanok, akik belekényelmesednek az ekkor elért sikerekbe. Szerencsére én nem így tettem, ezért is szerezhettem meg az első vb-címemet U23-ban, majd még ebben az évben a felnőttek között világbajnok lettem Moszkvában két csapathajóban is – mondta Kárász, aki a döntők alatt díjátadó szerepben tűnik fel a Maty-éren.

A 2014-es korosztályos vb-n szegedi színekben még aranyérmet nyert az MVM Szegedből Birkás Balázs és Nádas Bence is – a nevekből és a további sikereikből is látszik, érdemes odafigyelni erre az eseményre.

EGYBŐL A DÖNTŐBE

Van, akinek bejön, van, akinek nem. Mármint az, ha egyből a döntőbe jut. Az MVM Szegedi VE bemutatkozó versenyzői közül így tett Ozsgyáni Bence négyese (ifjúsági K4 500 méter), Nagy Bianka és a tiszaújvárosi Bragato Giada párosa (U23 C2 500 méter), Kiss Ágnes és Molnár Csepke, valamint Molnár Csanád és a paksi Juhász István duója (mindkettő ifjúsági C2 500 méter), Balogh Gergelyék kvartettje (U23 K4 500 méter), illetve a nem szegediek közül Lucz Anna (U23 K1 200 méter), Györe Panna (ifjúsági C1 1000 méter), az U23-as K2 1000 méteres és az ifjúsági női K4 500 méteres egység, Adolf Balázs (U23 1000 méter) és a Szakács Botond, Samu Péter (ifjúsági K2 1000 méter) egység is. Ehhez kilenc előfutam-győzelem kellett, Györe esetében pedig egy második hely.

– Mindig mást csinálunk az előfutamokban, ezúttal azt beszéltük meg, hogy fokozódó ötszáz métert kenuzunk. Nem azzal foglalkoztunk, ki vezet és mennyivel, inkább az első háromban akartunk végezni a közvetlen döntőbe jutás miatt, közben pedig végrehajtottuk az edzői utasítást – mondta az MVM Szegedi VE versenyzője, Nagy Bianka azután, hogy a táv felénél még csak ötödikek voltak, majd innen előzték meg folyamatosan az ellenfeleket.

CSÜTÖRTÖKI PROGRAM

Az esemény második napja 9 órakor kezdődik az 500, majd az 1000 méteres előfutamokkal. A délutáni programban 14.30-tól a középfutamok szerepelnek, azaz döntőket csütörtökön még nem rendeznek.

Az MVM Szegedi VE sportolói közül ismét vízre száll Ozsgyáni L. (ifjúsági K2 500 méter), Molnár Csanád (ifjúsági C2 500 méter), Kiss Á. (ifjúsági C1 500 méter) és Balogh G. (U23 K2 500 méter), illetve bemutatkozik Szarka Krisztián és Szilágyi Balázs is, egyébként pedig megint minden szám előfutamában lesz magyar egység.

A szurkolók a Röszkei út felől közelíthetik meg a létesítményt, amelynek területén 400 autó parkolása megoldható.