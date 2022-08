Teljesen megváltozott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játéka a legutóbbi, Győr elleni idegenbeli bajnoki második félidejében. Az egyenlítést követően abszolút a szegediek irányították a játékot, és végül meg is szerezték szezonbeli első győzelmüket.

A Szent Gellért Fórum gyepének felújítása miatt ennek a meccsnek a pályaválasztói jogát is felcserélték, a sorsolás szerint hazai pályán fogadták volna a Szentlőrincet Gajdosék, akiknek a hazai bemutatkozására így szeptember 21-ig várni kell. Visszatérve a vasárnapi ellenfélre, az elmúlt időszakban nem sok sikerélmény termett a szegedieknek a Szentlőrinccel szemben, hiszen a legutóbbi hat találkozó egyikén sem tudott nyerni a baranyaiak ellen, mi több, a két csapat legutóbbi három meccse egyaránt szentlőrinci sikerrel végződött.

–A múlt nem mellettünk szól ebben a párharcban, de a most itt a lehetőség, hogy kezünkbe vegyük a jövőt! Tisztában vagyunk vele, hogy egy jó erőkből álló ellenféllel játszunk. Ahogyan Győrben is, most is a játékosok hozzáállásán múlik minden. Remélem, megtanultuk a leckét az előző meccsen! – mondta a találkozó előtt Alekszandar Sztevanovics, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. Az első magyarországi győzelmét szerző szakember kitért rá, Győrben a félidőben arról beszéltek, hogy az eredmény másodlagos, és a legfontosabb, hogy a szívüket-lelküket kitegyék a pályára.

A Tisza-partiak ellenfele még nem tudott nyerni az idei kiírásban, igaz, a feljutás két, talán legnagyobb esélyesével találkozott az első két fordulóban. A nyitókörben Gyirmóton szenvedett 4–0-ás vereséget, majd legutóbb hatgólos meccsen játszott döntetlent az MTK Budapesttel úgy, 1–3-ról egyenlített.

A Szentlőrinc megmutatta tehát, hogy idén is veszélyes ellenfél lehet, a szegedieknek pedig bőven van miért visszavágni. Ehhez azonban nem biztos, hogy belefér még egy olyan első félidő, mint amit a csapat Győrben produkált. Ugyanakkor a az erőre is figyelni kell, hiszen a vasárnapi meccs után hétközi forduló, és egyben egy szombathelyi folytatás vár a Szegedre, majd jövő vasárnap jön a hazai debütálás a Dorog ellen.