Kopasz Bálint visszaült a királyszám trónjára. A győri színekben versenyző algyői kajakos a K-1 1000 méteres távon a portugál Fernando Pimentával versenyzett nagyot az aranyéremért, ám végül sikerült megelőznie riválisát, így a szám olimpiai bajnoka visszaszerezte a vb-címet.

– Ez volt a célom! Hatalmas csata volt, különleges pálya volt. A hatalmas vasoszlopot néztem végig a pálya végén, egy versenyzővel sem foglalkoztam, olyan volt, mintha edzettem volna. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült másodjára világbajnokságot nyernem! Nem foglalkoztam a pályával, láttam a szélviszonyokat, tudtam, hogy sok különbség nem lesz a pályák között – értékelt az aranyérem után Kopasz Bálint.

Az algyői sportoló Nádas Bencével alkotott párosa a K-2 500 méteres számban is világbajnoki címet szerzett. A visszalőtt első rajt után a másodikat jól kapták el, a 250 méteres ellenőrzőpontnál pedig a portugálok és az ausztrálok mögött a harmadik helyen haladtak át. A hajrá nagyon szorosnak ígérkezett, de hogy ez ne így legyen, arról a magyarok gondoskodtak, az utolsó száz méteren ugyanis "robbantottak", faképnél hagyták ellenfeleiket, s tisztán elsőként értek be. Nádas 2014 után lett újra világbajnok.

– Legutóbb tizennyolc éves koromban nyertem felnőtt vébén, talán túl korán is ízlelhettem bele, milyen öröm ez. Azóta hiányzott ez a pályafutásomból, ráadásul most olimpiai számban lettünk a világ legjobbjai. Látjuk, milyen eredményes a közös munka, szeretnénk a továbbiakban is folytatni – értékelt Nádas Bence.

Emlékezetes világbajnokságot zárt Nagy Bianka: az MVM Szeged kenusa ugyanis három bronzérmet szerzett a világbajnokság döntő napjain. Szombaton előbb 500, majd 200 méteren is harmadik lett párosuk a tiszaújvárosi Bragato Giadával, míg a vasárnapi zárónap végén a kenunégyes (Bragato Giada, Balla Virág, Takács Kincső és Nagy Bianka) 500 méteren ért célba harmadikként.

Akárcsak a tokiói paralimpián, majd a tavalyi vb-n, úgy Kanadában is bronzérmet szerzett Varga Katalin: az MVM Szeged parakajakosa a KL-2 200 méteres futamban ért be harmadikként. A szegedi klub másik vb-résztvevő paraversenyzője, Suba Róbert ötödik helyen végzett a VL-2 200-as döntőben.

Az A döntős versenyzők közül a C-4 500 méteres döntőben volt még MVM Szeged-érdekeltség Zombori Dominiknak köszönhetően. A Koczkás Dávid, Slihoczki Ádám, és Kollár Kristóffal teljes hajó a negyedik helyen ért célba a döntőben.

A B-döntőben a Nádas Bencével és Kuli Istvánnal felálló kajaknégyes második lett, azaz összesítésben 11. helyen végzett, míg a szegedi klub friss igazolása, Balogh Gergely a K-1 500 méter B döntőjében harmadik helyen végzett.