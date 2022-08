A közeg és a társaság sem hatott az újdonság erejével a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdázói számára az első edzés alkalmával. A foglalkozáson egyelőre a keret magyar tagjai vettek részt, ebben pedig egyetlen változás volt a nyáron, ám a Keller Iván helyére érkező Kovács Ádám is ismerősen mozoghatott az újszegedi sportcsarnokban, hiszen korábban két ízben is volt már a szegediek játékosa. A legtöbben nyáron is keményen dolgoztak, Pelyhe Árpád erőnléti edző ugyanis heti három konditermi foglalkozást vezényelt.

– Szerencsés helyzetben vagyok, mert a játékosaim nagy többsége az egész nyarat itt töltötte a csarnokban. A szezon lefújásakor az volt az elsődleges célunk, hogy próbáljuk meg egyben tartani a magyar magot. Keller Iván úgy döntött, máshol folytatja a játékot, az ő helyére próbáltunk hozni egy olyan kosarast, aki beleillik a csapatunkba, azt gondolom, ez Kovács Ádámra igaz is. Jó társaság alakult ki, kedvelik egymást a játékosok, ez mindennél többet ér. Milic Starovlah szerződése kéthetes próbajáték után válhat véglegessé, ő egy nagyon jó fizikális adottságokkal rendelkező játékos, akinek jó dobókézsége van. Picit kevesebbet játszott az elmúlt szezonjában, négy felkészülési meccsünkön részt vesz, így lesz elég időnk felmérni, illik-e a szerkezetünkbe – tért ki a napokban bejelentett légiósra Simándi Árpád, a Szedeák vezetőedzője.

A Szedeák idén először a szeptember elsején és másodikán esedékes pécsi PVSK kupán lép pályára, majd szeptember 7-én a DEAC otthonában gyakorol. Szeptember 9-én a szegedi közönség is láthatja a csapatot, ekkor a Temesvár lesz az ellenfél, majd négy nappal később a Paks érkezik az újszegedi sportcsarnokba. Szeptember 16-17-én a Morgen Ferdinánd emléktornán játszik a csapat Pakson, ahol a Kaposvár lesz az ellenfél az elődöntőben. Szeptember 21-én hazai pályán is megmérkőzik a DEAC-cal a csapat, majd 23-án a Kecskemét ellen tarthatja a bajnoki főpróbát.