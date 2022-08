A labdarúgó NB III. Közép csoportjában szereplő Makó FC az Újpest II. együttesét fogadta a bajnokság ötödik fordulójában.

A találkozó eleje kiegyenlített játékot hozott, amelyben inkább a Makó birtokolta többet a labdát. A 17. percben Vladul Stefan fejelte mellé a labdát egy beadás után – ez volt az első komolyabb hazai lehetőség. Válaszként Hajdu Hunor távoli lövését védte bravúrral a makói kapus, Bordás Dániel. A 22. percben ismét Vladul került a kapu elé, ám az ötösről az oldalhálóba fejelt. Ahogy az előző meccsen, úgy most is próbálkozott távoli lövéssel Juhász Jónás, ám az újpesti kapus nagyot védett. A makói alakulatnak a félidő hajrájában még volt két lehetősége, de Vladul és Pócs Tamás is pontatlan volt.

És ahogy lenni szokott, a második félidő elején a vendégek jutottak előnyhöz Mucsányi Márk révén, aki kiugratás vette be a kaput, 0–1. A meccs ezen szakaszában a vendégek kapusa tartott a lelket csapatában, majd az 56. percben már kettővel ment az Újpest II.: Bordás védett, de a kipattanót már belőtték, 0–2. A 60. percben eldőlt a meccs, Horváth Balázs fejelt a makói kapuba egy beadás után, 0–3. A végén még rátett egyet a budapesti alakulat, így kapott ki a Makó 4–0-ra.

Siha Zsolt: –

Makó FC–Újpest II. 0–4 (0–0)

Labdarúgó NB III., Közép csoport, 5. forduló.

Makó, 500 néző.

Vezette: Hartung Vilmos (Zahorecz, Németh B.).

Makó: Bordás: – Zana (Zámbori D. 56.), Belanka (Frank, 56.), Seres – Pócs T., Lévai, Juhász J. (Popgeorgiev, a szünetben), Nikics (Borbély, 66.), Kiss L. (Heidrich, 56.) – Varga R., Vladul. Vezetőedző: Siha Zsolt.

Újpest II.: Miklósi – Kovács D., Horváth B., Szűcs Á., Hajdu (Varga, a szünetben) – Radosevic (Dékei, 77.), Eckl – Mucsányi (Horváth D., 77.), Tóth Á. (Burzi, 69.), Szabó B. – Jevtovski (Geiger, 69.). Vezetőedző: Mundi Viktor.

Gólszerzők: Mucsányi (49.), Tóth Á. (56.), Horváth B. (60.), Burzi (91., 11-esből).