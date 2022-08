Újabb érem egy világversenyről: Olasz Anna ugyanis ezüstérmet nyert a magyar váltó tagjaként a vizes világbajnokságon a nyílt vízi úszók versenyében, míg egyéniben hatodik helyen végzett a 10 km-es futamban – ezzel egyébként ugyanazt az eredményt hozta, mint nem sokkal korábban a világbajnokságon.

– Mentálisan volt nehéz ez az Eb, fizikálisan maga a verseny semmivel nem volt nehezebb, mint bármelyik másik 10 km. Persze, a nagy hullámokban nehezebb úszni, de nem ez volt az első ilyen versenyem. Olyan technikával úszok, akinek ezek a hullámok kevésbé zavaróak. Ez volt a második világverseny idén, már az Eb előtt is éreztük, hogy túl hosszú volt ez a szezon. Huszonkét éve úszom, tizenhárom éve vagyok válogatott sportoló, megedződtem ez alatt az időszak alatt – mondta lapunknak Olasz Anna.

Világbajnokság után Európa-bajnokságra kellett felpörögnie a HAÁSZ SZUE versenyzőjének, de a formára nem panaszkodhatott.

– Az Eb előtt két héttel úgy éreztem, jobb formában vagyok, mint a világbajnokság előtt. Mire odajutottunk, hogy úszni kell, már nagyon örültem annak, hogy vége lesz. A helyezésemmel elégedett vagyok, de úgy érzem, még volt egy pici az úszásomban, harcban lehetettem volna az érmekért is. Én is hibáztam, de nem bosszankodtam, mert gyorsan jött a váltó, és nem volt időm agyalni azon, hogy mi történt a 10 km-en. A váltóba beleadtam ezt a kis frusztráltságomat, szerencsére sikerült nagyon jól úszni és éremmel hazajönni – összegezte saját római teljesítményét az olimpiai negyedik helyezett úszó, aki kitért rá, épségben megúszták az ostiai úszást, ahol a 25 km-en indulók futamát teljes káosszá alakította a hullámzás. – Majdhogynem ugyanakkora hullámok voltak nekünk is, de csak 1250 métert kellett úsznunk, ez azért sokat segített. Ez a hét egy kicsit pihenősebb, de nem állok le teljesen. Vár rám még két világkupa, valamint medencés verseny is, nem szeretnék most hosszabb pihenőt tartani. November végén a rövidpályás ob után veszem ki a hosszabb szünetemet – mondta az idei év folytatásáról Olasz Anna.