Már a negyedik percben megszerezte a vezetést Bordányban a Sándorfalva. Akárcsak az első fordulóban, a másodikban is egy szöglet után kapott korai gólt Nagy Torma Ricsárd csapata. Az előző idény sándorfalvi házi gólkirálya, Tóth László fejelte be a beívelt labdát. A szünetben viszont már a hazaiak vezettek, mivel Baka Márk gyorsasága három gólt is ért nekik. Először ő maga talált be, majd a szélen elfutott, a beadásra pedig Visnyei Dávid érkezett jó ütemben. Az első félidő hosszabbításában még egy tizenegyest is értékesített Baka, miután kiharcolta. A második játékrészben többször veszélyeztetett a Sándorfalva, de betalálnia nem sikerült, így a Bordány megszerezte első pontjait.

Korai góllal szerzett vezetést a Csongrád a St. Mihály ellen, majd a szünet előtt egyenlítettek a vendégek. Gólzáport hozott a második félidő első húsz perce, miután az 52. minutumban átvette a vezetést a St. Mihály, majd az 57. és 62. percben előbb egyenlített, majd visszavette az előnyt az újonc Csongrád.

A Csanytelek ellen rúgott hét gólja után Apátfalván sem kegyelmezett az Ásotthalom, amely 6–0-ra nyert a második körben.

Végig kézben tartotta a mérkőzés alakulását a Tömörkény Újszentivánon a Szeged Pázsit SE ellen, amelynek a hajrában csak a szépítésre maradt ereje.

5–2-es idegenbeli sikerrel próbálta feledtetni a Makó II. az első fordulóban elszenvedett hazai 4–0-s vereségét a Csengele ellen. Botlik Róbert csapata Üllésről távozott három ponttal.

Tovább robog a mártélyi expressz, 10–0-s első forduló után Papp Ernő mesterhármasával most – aki így már hét találatnál jár a bajnokságban – Csanyteleken nyert 3–1-re.

Nem volt szerencséje a Csengelének. A 25. percben a játékvezető nem adta meg Bosánszkiék gólját, majd néhány perc múlva tizenegyesből szerezhették volna meg a vezetést, de Bárkányi kihagyta azt. Az elszalasztott esély után egy kontrából a Mindszent már érvényes gólt lőtt. A szünet után nagyjából tíz perc alatt eldöntötték a három pont sorsát a vendégek újabb két találattal, így egyike annak a három csapatnak a Mindszent az Ásotthalom és a Mártély mellett, amely hatpontos két meccs után.

A Székkutas–Szegvár mérkőzést december 3-ra halasztották a hazaiak kupamérkőzése miatt. Az NB III.-as Monor 7–0-ra nyert Székkutason.

Bordány–Sándorfalva 3–1 (3–1)

Bordány, 300 néző. Vezette: Nagy Krisztián (Gargya, Paczér).

Bordány: Csúri M. – Márki M., Fodor Á. (Makra, 64.), Velez (Pióker Ta., 36.), Visnyei (Heipl, 89.), Mihalkó M. (Gyuris M., 93.), Kis L., Papp B., Baka (Sólya, 92.), Krizs, Kovács P. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Sándorfalva: Franciskovic – Farkas F., Borgulya, Faragó-Barát, Gulyás (Szabó R., a szünetben), Kókai, Pécsi (Farkas Á., 56.), Szanka Á. (Bárkányi, a szünetben), Góra, Tóth T. (Makra, 72.), Tóth L. (Ábel T., 74.). Edző: Kurucsai András.

Gólszerzők: Baka (22., 45+1 – utóbbit 11-esből), Visnyei (27.), ill. Tóth L. (4.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Nagy Torma Ricsárd: – Gratulálok a csapatnak, hogy egy küzdelmes mérkőzésen betartották a megbeszélteket, és sikerült így itthon tartanunk a három pontot.

Kurucsai András: – Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelten győzött.

Csongrád–St. Mihály FC 3–2 (1–1)

Csongrád, 40 néző. Vezette: Tihanyi Gábor (Kócsó, Farkas T.).

Csongrád: Mácsai – Debreceni (Szőrfi, a szünetben), Kanász-Nagy M. (Pupp, 87.), Pauli, Berkes (Bálint A., 54.), Szántai-Kis (Nyári, 82.), Szalkai-Szabó (Takács, 74.), Palásti, Nagy Á., Túri, Borda. Edző: Sarusi-Kis Attila.

St. Mihály FC: Vér – Csobán R., Csobán K., Huszár, Kopasz, Belaidi (Farkas B., 82.), Baján, Kovács B. (Andróczki, 39.), Olajos, Farkas Á. (Fábián-Saleh, a szünetben), Magyar B. (Nagy N., 59.). Edző: Pikó László.

Gólszerzők: Kanász-Nagy M. (3.), Borda (57.), Pauli (62.), ill. Baján (45.), Kopasz (52.).

Jók: Kanász-Nagy M., Pauli, Palásti, Borda, ill. Belaidi, Baján, Fábián-Saleh.

Apátfalva SC–Ásotthalmi TE 0–6 (0–2)

Apátfalva, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs Gábor (Burzon, Paczér).

Apátfalva SC: Szalkai – Keresztúri, Sinoros Szabó S. (Imre C., 33.), Bereczki (Varga Zs., 7.), Sinoros-Szabó M., Cseszkó, Langó (Dömötör, 70.), Tóth L., Graur, Türk (Vincze G., 56.), Kardos. Játékos-edző: Karsai Gábor.

Ásotthalmi TE: Ótott-Kovács Sz. – Kothencz G. (Papdi D., 64.), Bokányi B., Szilágyi (Víg, a szünetben), Kothencz L., Papdi G. (Gercsó, 64.), Savanya, Király, Sándor S. (Szász, 70.), Hevesi M., Vetstein. Edző: Hevesi Tibor.

Gólszerzők: Papdi G. (26., 29., 61.), Kothencz L. (58., 66.), Gercsó (83.).

Jók: Szalkai, ill. Papdi G., Kothencz L.

Szeged Pázsit SE–Tömörkény 1–3 (0–1)

Újszentiván, 100 néző. Vezette: Farkas Tamás Tibor (Kádár Németh, Tapodi).

Szeged Pázsit SE: Baráth – Molnár L., Ludányi (Harcell, 60.), Elek, Rózsa (Kozma, 73.), Veimpert, Molnár D., Lajkó, Tranger (Gyukics, 81.), Bárány, Kasza. Edző: Arató Tamás.

Tömörkény: Gál J. (Locskai, 74.) – Fodor, Kovács K., Bugyi I., Ocskó (Bánfi, 66.), Nikolics (Forgó F., a szünetben), Ferenczi, Szeri, Boldog (Bálint Z., 86.), Gulyás Sza., Gulyás Szi. (Gál T., 73.). Játékos-edző: Boldog Gábor.

Gólszerzők: Molnár L. (82.), ill. Szeri (25.), Forgó F. (58.), Fodor (86.).

Jók: Veimpert, Kasza, ill. Fodor, Szeri, Kovács K.

Üllés–Makó II. 2–5 (1–3)

Üllés, 50 néző. Vezette: Dobó Attila (Burzon, Minda).

Üllés: Fekete Já. (Bazsó F., 73.) – Csige, Cseh, Bakó, Bódy, Tóth T., Csonka, Homoki (Király, 65.), Kormos A., Lehoczki, Zámbó. Edzők: Bazsó Ferenc és Polgár Attila.

Makó II.: Kurunczi – Pepő (Radnai, a szünetben), Bakos, Horváth G., Sinka (Helembai, 57.), Dongó, Tamás L. (Schneider, 62.), Rakity, Czebe, Szilvási (Telek, 70.), Kardos. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Zámbó (13., 78.), ill. Dongó (16., 35.), Rakity (21.), Kardos (67.), Radnai (89.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Csanytelek–Mártély 1–3 (0–1)

Csanytelek, 50 néző. Vezette: Szeles Ádám (Szöllősi, Vida).

Csanytelek: Boda – Gémes (Borsos, 32.), Faragó, Sallai Sz., Bartus R., Varga V., Kurucz, Sepsik, Erdélyi, Kósa, Bertók. Játékos-edző: Erdélyi Mátyás.

Mártély: Szénási – Papp N., Jesenszki, Nagy N. (Tóth E., 83.), Papp Z., Sörös, Meszlényi, Papp E., Paku, Brizik-Bodrogi, Kovács Á. Játékos-edző: Brizik-Bodrogi István.

Gólszerzők: Sallai Sz. (76.), ill. Papp E. (24., 72., 90.).

Jók: Boda, Sepsik, ill. Brizik-Bodrogi, Papp E.

Csengele–Mindszent 0–3 (0–1)

Csengele, 80 néző. Vezette: Mucsi Zsolt (Szalai, Szabó R.).

Csengele: Mindák – Kócsó (Lajos T., 80.), Kovács E., Nagy T., Barta, Versegi, Novák (Ormándi, 82.), Tóth Szi., Bosánszki M. (Czombos, 80.), Bárkányi, Szalai. Játékos-edző: Bosánszki Mihály.

Mindszent: Lucza – Bereczki, Friedl, Ménesi, Bartyik N., Csikós (Ajtai, 71.), Csatlós (Hevesi, 84.), Szőke S. (Urbán, 80.), Gémes, Bartyik R., Mohácsi. Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Gólszerzők: Csikós (32., 53.), Bartyik R. (63.).

Jók: Tóth Szi., Nagy T., Kovács E., Novák, ill. Lucza, Csikós, Bartyik R., Friedl.