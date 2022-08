Tikkasztó hőség fogadta Bartók Béla szülővárosában, a romániai Nagyszentmiklóson a Pick Szegedet. A tornán először a Ratko Djurkovics irányította Crvena zvezdával találkozott az ötszörös magyar bajnok. Az első percekben még vezettek is a szerbek, de negyedóra után máris helyre állt a világ rendje szegedi szempontból.

A szünetben már kilencgólos különbséget (19–10) mutatott az eredményjelző, beszédtémát viszont Szita egyik találata szolgáltatott. A magyar válogatott balátlövő egyik átlövése a kapufán csattant, majd a kipattanó labda az egyik szerb játékos vádlijáról került a kapuba. Kézilabdában nincs öngól, így Szita ennek a találatnak is köszönhetően három góllal zárta a gyakorlást.

A Nagybánya ellen már egy küzdelmesebb meccs várt a szegediekre. Bánhidi egy előző nap kapott „medvepuszi” miatt pihenőt kapott. Már az első félidő is szorosabb játékképet mutatott, de 11–8 után 17–12-re vezetett a Pick harminc perc után. A 43. percben 21–20-ra zárkózott fel a Nagybánya, de néhány Mikler-védésnek is köszönhetően a Pastor-legénység 31–26-os sikert aratott. Megnyert a Pick a tornát, a legjobb játékosnak járó díjat pedig Dean Bombac kapta meg.

– A Nagybánya játékosai nem egy barátságos, hanem harcos felkészülési mérkőzésnek gondolták a találkozónkat. Kellenek az ilyen meccsek is, hiszen kemény szezon áll előttünk, sokszor lesz majd ilyen nagy csata a falban az NB I.-ben és a Bajnokok Ligájában is. A maximumot próbáltuk kihozni a két nagyszentmiklósi fellépésünkből. A román csapat ellen gyakorolhattuk a nyitott védekezésünket is, ami azért jó, mert biztosan szükségünk lesz erre is a szezon során. Összességében jól szolgálta a felkészülésünket a zvezda és a Nagybánya elleni hatvan perc is – nyilatkozta a klubhonlapon Rosta Miklós.

A Pick Szeged szombaton és vasárnap játssza utolsó két edzőmeccsét. Németországban előbb a TVB 1898 Stuttgart, majd a Bergischer HC lesz az ellenfél.