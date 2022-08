Öt meccs után három győzelemmel és két vereséggel az élbolyhoz tartozik a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttese.

A ma esti ellenfél, a Siófok is hasonló statisztikával rendelkezik, azaz érdekes meccsnek lehetnek tanúi, akik a nap közbeni strandolás után kilátogatnak a Balaton-parti meccsre, vagy netán élőben megnézik az M4Sport közvetítését 20 órától.

Ami figyelemre méltó, hogy a Siófok mindhárom sikerét otthon érte el: a Révész Géza utcai stadionban legyőzte a Diósgyőr (1–0), a Nyíregyháza (1–0) és a Haladás (2–1) csapatát, míg idegenben kikapott Csákváron 1–0-ra, Győrben pedig 4–1-re. Ami miatt a Szeged hatodik, a Siófok pedig hetedik a tabellán, az a gólkülönbség, hiszen a Tisza-partiaké pozitív (6–5), a somogyiaké negatív (5–6). A Szeged és a Siófok is két-két meccsen nem kapott gólt, és abban is azonos a két együttes szereplése, hogy egyetlen egy meccsük volt csak, amelyen nem találtak be.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a Siófok erős csapat, amely jól kezdte a bajnokságot. Elsősorban jó játékot és megfelelő hozzáállást várok. Meg kell tartunk ezt a formát, amelyet az utóbbi két mérkőzésen produkáltunk. Ez a játékunk alapja, ha ezt betartjuk, az eredménynek is jönnie kell – nyilatkozta a Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics.

A Siófok keretében Vágó Gábor pályafutása Szegedről, a SZEOL-ból indult, illetve Debreceni Ákos az előző idényben a Szeged-Csanád GA keretének tagja volt.

A szegedi alakulat igen aktív az átigazolási időszak végén, hiszen a múlt héten Kecskemétre távozott Gréczi Márton, miközben érkezett egy fiatal támadó a 19 éves Rédling Kevin személyében. Az ajkai születésű labdarúgó szülővárosában kezdett futballozni, majd később a Veszprém csapatához igazolt, ahonnan a Vasas Kubala Akadémiára vezetett az útja. Idén nyáron igazolta le az élvonalban szereplő Mezőkövesd, ezt követően a Kazincbarcika színeiben öt bajnokin már négy NB II-es mérkőzésen lépett pályára: legutóbb kezdőként, előtte háromszor csereként.

– Örülök, hogy kaptam egy lehetőséget a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától. Szeretnék bizonyítani és minél többet fejlődni, hogy jövőre pályára léphessek az NB I-ben. A beilleszkedéssel nem lesz probléma, régebbről ismerem már Szatmári Lórándot, Tóth Bencét és Szilágyi Zoltánt is. A körülmények kiválóak, minden adott a fejlődéshez – nyilatkozta a klub honlapján Rédling.