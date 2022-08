Az MVM Szeged kajakosa, Nádas Bence (26) és az algyői származású, a Győr színeiben versenyző Kopasz Bálint (25) – utóbbit igazi sztárként kezelik itt az Eb-n, rengetegen kértek interjút tőle – K2 500 méteren friss világbajnokként érkeztek Münchenbe, és most is a győzelem volt a céljuk. A futam aztán eleinte nem úgy nézett ki, hogy ez sikerülhet nekik, a németek ugyanis nagyon bekezdtek, a magyarok féltávnál csupán a negyedik helyen lapátoltak. A táv második felében azonban Kopaszék megmutatták, hogy mit tudnak, miközben a lelátó közönsége már a hazai egységet látta elsőként a célban, méterről méterre jöttek fel, az utolsó százon pedig beelőzték a német ellenfelüket.

– Amit előre elképzeltem, hogy a többi hajó hogyan mozoghat, be is vált, a németek kamikaze taktikával indultak. Gyakorlatilag ugyanazt a pályát csináltuk, mint két hete, Kanadában. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni Bálinttal, így a versenyekre mindig kijön a jó forma – mondta Nádas Bence.

A szegedi Nádas Bence (jobbról) és Kopasz Bálint a férfi C2 500 méteres versenyének eredményhirdetésén.

Fotós: Koszticsák Szilárd/MTI

Kopasz emellett még megnyerte a K1 1000 méteres számot is: a kajak király számában immár olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő.

Nádas még érdekelt volt a K4 500 méteren negyedik helyen záró egységben is, amelyben két klubtársa, Balogh Gergely (21) és Kuli István (24) is szerepet kapott Csizmadia Kolos (26, Angyalföld) társaságában. A hajó végül a negyedik helyen zárt.

– Amikor beértünk és megtudtuk, hogy nem lett meg a dobogó, nagyjából két-három másodpercig szomorkodtunk. De ha visszatekintünk a szezonra, ez egy pozitív visszajelzés, úgyhogy boldogok vagyunk – mondta Kuli.

Női C2 200 méteren az 500 méteres olimpiai számban ezüstérmes tiszaújvárosi Bragato Giada (23) és a szegedi Nagy Bianka (22) duója két hete legjobb európaiként zárt harmadikként a vb-n, így most esélye volt egy jobb helyezésre. Ennek megfelelően is versenyzett, a németekkel és leginkább a spanyolokkal volt csatában az aranyéremért, és ha csak öt századmásodperces előnnyel is, de elsőként haladt át a célvonalon.

– A befutó után én is izgultam, de az volt a megérzésem, hogy mi nyertünk. Jól jött ki az utolsó húzásunk, és a rajtunk sem volt rossz, pedig az a gyenge pontunk. Sikerült fejlődnünk, előrelépnünk, és remélem, hogy jövőre az olimpiai távon is tudunk majd nyerni – nyilatkozta Kása Péter tanítványa, Nagy Bianka.

A nagy visszatérő, Birkás Balázs (26) K1 200 méteren egy nagyon izgalmas befutó után végül hatodik lett úgy, hogy századmásodperceken múlott akár az érem is.

A parasportolóknál a KL2-ben versenyző Varga Katalin (36) – akárcsak a tavalyi paralimpián és a két héttel ezelőtti, kanadai vb-n – harmadik lett két brit riválisa mögött. Suba Róbert (42) két számban indult: VL2 és KL1 200 méteren is negyedik lett.

Varga Katalin (jobbról) és a két brit versenyző a dobogón, miután harmadik lett a KL2 kategória döntőjében.

Fotós: Koszticsák Szilárd/MTI

Az esemény programjában volt egy kis halasztás is, hiszen a szombat délutáni 5000 méteres futamokat a heves esőzés miatt vasárnapra halasztották.