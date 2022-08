Folytatódott sikersztorijuk 55 perce

Szentesi vízilabdázókkal lett világbajnok az U16-os leányválogatott

A Szentesen rendezett 2021-es Európa-bajnokság után ezen a nyáron a világbajnokságot is megnyerte a Szentesi VK két játékosával, Horváth Zsófiával és Varga Nórával felálló magyar U16-os leány vízilabda-válogatott. A fiúkorosztály is felülhetett a trónra, a házigazda elleni döntőben a vásárhelyi származású Tóth Martin Zétény is betalált.

Becsei Dávid Becsei Dávid

A két világbajnoki aranyérmes Szentesi VK-játékos. Horváth Zsófia (balról) és Varga Nóra. Forrás: a Szentesi Vízilabda Klub Facebook-oldala

– Tudjuk, hogy miért vagyunk itt! Tudjuk, hogy mi a célunk! Fogadom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy együtt feljussunk a világ tetejére – így hangzott az a mondóka, amelyet Sike József szövetségi edző talált ki, és minden mérkőzés előtt az U16-os leány vízilabda-válogatott elszavalt. A fogadalom bejött, a lányok a szentesi zárt kapuk mögött megrendezett Eb után a világbajnokságon feljutottak a világ tetejére. A lányok a döntőben a házigazda görögöket győzték le 10–6-ra, miután az elődöntőt 5–4-re nyerték meg Spanyolország ellen. A torna legjobb kapusának Torma Lucát választották meg, akinek a váltótársa a Szentesi VK játékosa, a válogatott legfiatalabb tagja, Varga Nóra volt. – Csodálatos érzés volt világbajnokságon szerepelni, hallani a mérkőzések előtt a himnuszt, tudni, hogy mindenki ránk kíváncsi – jegyezte meg lapunknak Varga Nóra. Hozzátette, elsődleges célja az volt, hogy ha lehetőséget jut, ne kapjon több gólt kapustársánál. Ezt többször is sikerült teljesítenie, ami sok erőt adott számára. – A döntő után fel sem fogtam, mekkora sikert értünk el. Amikor hazaérkeztünk, és a repülőtéren nekünk szólt a Queen We are the champions című dala, akkor tudatosult bennem az egész. Történelmet írtunk, hiszen a leány utánpótlás-szakág első világbajnoki aranyérmét szereztük. Bebizonyítottuk, hogy az Eb-t Szentesen nem azért nyertük meg, mert hazai környezetben játszottunk és a többi válogatottal szemben többet tudtunk edzeni a lezárások alatt – vélekedett Nóra. Horváth Zsófiát az ellenfelek ragadták el. Centertársával, Varró Eszterrel nagyjából felezték a játékidőt. Úgy fogalmazott, érdekes volt más kultúrából jövő válogatottakat megismerni, a tengerentúliakat harsányabbként és agresszívabbként jellemezte. – A torna közepén még elégedetlen voltam a teljesítményemmel, de mire igazán szükség volt a jó teljesítményre, az elődöntőben és a döntőben sikerült eredményesebben vízilabdáznom, amivel már elégedettebb vagyok – fűzte hozzá Zsófi. Szentesi gólok, győzelem az Eb-n A Görögországtól (9–8) és Hollandiától (13–4) elszenvedett vereség után a magyar női vízilabda-válogatott Németország ellen megszerezte első pontjait a horvátországi Európa-bajnokságon. Bíró Attila szövetségi kapitány tanítványai 26–4-re nyertek a németek ellen. Születtek szentesi gólok is, Farkas Tamara háromszor, Dömsödi Dalma kétszer volt eredményes. Csütörtökön 17.30-tól a házigazda horvátok ellen folytatja szereplését nemzeti csapatunk.

