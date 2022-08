Tiszaszigeten kezdődött a labdarúgó megyei I. osztály 2022-23-as szezonja, a tavalyi bronzérmeshez az újonc Balástya látogatott.

A vendégek bátran kezdtek, viszont egy pontrúgás után a Tiszasziget szerezte meg a vezetést. Egy szöglet után lecsorgott a labda, amire Skribek Benedek eszmélt legkorábban, és belőtte a labdát a balástyai kapuba. A folytatásban is a hazaiak voltak kapura veszélyesebbek, de a második gólra a szünet előttig várni kellett. Ekkor ismét egy sarokrúgás után ünnepelhettek a hazai drukkerek, amikor is a nyáron érkezett játékos-edző, Magyar György fejelte be a labdát a léc alá, 2–0.

A szünet után szervezett maradt a Balástya, viszont a Tiszasziget akár nagyobb arányban is megnyerhette volna a meccset: az újonc nem tudott meglepetést okozni a nyitófordulóban.

A megyekettőben is lejátszottak egy meccset pénteken, ezen a Csengele simán győzött a Makó II. otthonában.