Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett katasztrófa a nyílt vízi úszók 25 km-es Európa-bajnoki futamán a Róma melletti Ostia tengerpartján. A hullámzás nem akart csendesedni, sőt, egyre erősebbé váltak a csapások, amelyek dobálták a versenyzőket és a kísérő hajókat is, a célként szolgáló vízi egységek is megbontották, valamint elmozdították a helyéről.

Az első hírek szerint lefújták a versenyt, viszont többen még a vízben maradtak, és akadtak olyanok is, akik rácsaptak a céltáblára is. A futamon indult Vas Luca is, a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet versenyzője azonban kijött a vízből a káosz előtt.

Mögöttem az egyik bolyra majdnem ráesett egy hajó, ami félelmetes volt. Nyeltem a vizet a hullámok miatt, rosszul lettem. A túl sok akadályozó tényező miatt feladtam. A verseny elején még nem volt gond, de egyre erősebbek lettek a hullámok, hét kör után már a tájékozódás is nehéz volt. Sajnálom, hogy fel kellett adnom, hiszen egész nyáron erre a versenyre készültem, és most nem tudtam bizonyítani

– nyilatkozta a futamot követően Vas Luca.

Az eredményekről egyelőre nem született döntés, a szervezők annyit közöltek, megállították a versenyt.

Alapvetően amikor keresztbe felteszik a piros-sárga zászlót, ott helyben vége kellene, hogy legyen a versenynek. Viszont mivel egyetlen időmérő kapu sem volt, ezért a bírók azt sem tudhatják, ki hányadik helyen állt, ráadásul voltak, akiket egyszerűen hagytak tovább úszni. Olyan hullámok voltak, hogy a tőlünk száz méterre lévő gyerekeket nem láttuk, többen kiabáltak, nemcsak magyarok, hogy félünk, nem bírjuk tovább

– nyilatkozta az MTI-nek Gellért Gábor, a HAÁSZ SZUE vezetőedzője, a nyílt vízi szakág szövetségi kapitánya. Hozzátette, a vasárnapi folytatás is kérdéses, hiszen rommá törték a kaput a hullámok. Vasárnap Olasz Anna lenne érdekelt a római Eb 10 km-es futamában, valamint az 5 km-es váltóban.