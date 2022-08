Remekül sikerült az elmúlt két éve az SZTE VK 15 éves tőrvívójának, Zsögön Andornak, és ez még akkor is igaz, ha a kettőből az első volt a jobb, a második az elfogadható. Serdülőként a 2020–21-es szezonban megnyerte az országos bajnokságot, ranglistavezető volt, és a Fülöp Mihály versenysorozatban is négyszer végzett az első helyen. Aztán jött az előző szezon, amelyben eljutott a bajnoki dobogó harmadik helyéig, sok-sok érmet gyűjtött, és a ranglistán is a legjobb négy között található, míg a kadett korosztály előválogatóján az ötödik helyen végzett. Ennek köszönhető, hogy immár számításba veszik a korosztályos válogatott bő, nyolc fős keretében is.

– A korábbi szezon remek volt, jöttek a sikerek, aztán az előző már gyötrelmesebben telt: betegségek és a hirtelen növekedés is nehezítette a dolgomat. Felborult a vívásom, így újra kellett építeni a mozgásomat. Így is voltak jó helyezéseim, rendre eljutottam a legjobb nyolc közé, sőt akadt, amikor csak egyetlen tuson múlott a döntő. Most az a célom, hogy bekerüljek a válogatottkeretben a legjobb négy közé, bár egy évvel fiatalabb vagyok a többieknél. Ha pedig eljutok az európai körversenyekre, az Európa-bajnokságra, akkor minél többször szeretnék a nyolc közé kerülni – nyilatkozta az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium biológia, kémia, fizika szakos magántanulója.

A fiatal tehetség edzője az SZTE VK szakágvezetője, Bakó Tamás.

– Amikor 2016-ban Szilágyi Áron olimpiai bajnok lett, az nagy visszhangot váltott ki a sportágan. Ennek hatására sok fiatal jött hozzánk is, így belekezdhettünk egy mennyiségi képzésbe, amelynek eredménye a minőség előretörése. Andor tehetséges, eltökélt, amit a fejébe vesz, azt minden áron véghez is viszi. Ha ez áldozattal jár, akkor áldozatot hoz érte. Ilyen például, hogy Budapestre is jár heti kétszer edzeni, mert látja, az ő szintjén így lehet csak előrehaladni. Ezért is lett magántanuló. A következő két évben megint elérheti azokat a sikereket, amelyeket az előző két évben elért. Ott van a válogatottkeret közelében, de a külföldi versenyeken dől el minden. Ha úgy vív, mint itthon, akkor újra hasonlóan sikeres lehet, mint eddig – nyilatkozta Bakó.

Zsögön Andorra szeptemberben a lengyelországi Varsóban már egy európai körverseny vár, amelyen várhatóan 20 magyar indul.