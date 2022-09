A háromgólos hátrány ellenére nem remegtek meg a szegedi kezek, a védelem is határozottabbá vált, ami mögött Alilovic is bemutatott néhány védést. A Niclas Ekbergre nem jellemző pillanatot is megidézte, a svéd világklassis szélső hetesét kirúgta. A másik oldalon még a horvátnál is ihletettebb formában védett Tomás Mrkva, aki tíz labdát hárított az első félidő során.