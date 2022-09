A 2021–2022-es szezonban a tizennégy csapatos bajnokságot a tizedik helyen zárta a hódmezővásárhelyi klub. A nyáron átalakult a játékoskeret, hatan távoztak és nyolcan érkeztek, utóbbiak közül hárman kettős játékengedéllyel szerepelnek majd itt az OB I.-es Szentesből.

– A bajnokság kezdete előtt nehéz egyértelmű célokat megfogalmazni. Öt-hat olyan csapat biztosan lesz, amelyeket, nehéz elkapni, de olyan mértékben egyik sem magaslik majd ki, mint az előző kiírásban a KSI – vélekedett érdeklődésünkre a bajnokságról Szabó Tamás, a HVSC vezetőedzője. Hozzátette, 18 ponttal már meglehet a bennmaradás, de reménykedik a középmezőny aljának elérésében is, de nem akar elhamarkodottan beszélni a konkrét célkitűzésekről. Jó kerettel dolgozhat, de sok munka vár rájuk, mert viszonylag későn álltak össze.

Az előző idényben az OB I.-ben is medencébe ugrott szentesi sapkában Kátai Benedek Máté, most abbahagyta a vízilabdát, A becsei Palotás Sámuel szerbiai ajánlatot fogadott el, míg Szőke Xavér Németországba költözött. Katona Péter Békéscsabára igazolt, míg Szporny Armand az OB II.-ben is csapatot indító Szegedben folytatja a pályafutását, Tátrai Soma új állomáshelye pedig még nem ismert.

Amerikai tanulmányait befejezte, visszatér a HVSC-be Badó Ádám, aki Szabó szerint nagy erőssége lehet majd a csapatnak. A szentesi ifjúsági csapatból két kiöregedett pólós, Petróczi Botond és Kormányos Gergő is Vásárhelyen folytatja, Kovács Dávid pedig a Invictusból érkezik a kapásoldalra. A Szentesi VK-ban nevelkedett kapus, Varga Patrik két és fél év után kezdi újra a sportágat a HVSC-ben. Pászti Benedekre, Kürti-Szabó Mátéra és Tóth Bencére kettős igazolással számíthat Szabó Tamás. Amennyiben nem ütközik HVSC bajnokija a Szentesével.

Csoportküzdelmek Szentesen A Magyar Vízilabda-szövetség kisorsolta a BENU Női Magyar Kupa első körét, amelyben hét csapat vesz részt, míg az előző bajnoki idény legjobb négy csapata (UVSE, Dunaújváros, Ferencváros, BVSC) kiemelt. A B csoportba került a Valdor Szentes és a Szeged SZTE, valamint a Tatabánya, ez a három csapat Szentesen játszik majd a két továbbjutó helyért. Az A csoportba az Eger, a III. ker. TVE, a Győr és a Polo SC található.