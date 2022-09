A folytatás is igen fizikális játékot hozott, a Temesvár több mint tízzel is vezetett, de Balogh Szilárd gyors kosaraival sikerült zárkóznia a szegedieknek, így az utolsó tíz percet kétpontos hátrányból várhatta a Szedeák. Filipovics kosarával hosszú idő után egyenlített ki a Naturtex (79–79), amikor öt perc volt még a meccsből. Sőt, Bognár közelijével hosszú idő után előnyben voltak a Tisza-partiak. Az utolsó percet egálról kezdhették a csapatok, Bognár hármasa után pedig 6 másodperce maradt a vendégeknek, 86–83. Ez alatt már nem dobtak kosarat, így nagy küzdelemben, több mint tízpontos hátrányból fordítva, negyedik edzőmeccsét is megnyerte a Szedeák.

A Szedeákra legközelebb egy újabb hazai edzőmeccs vár, kedden 18 órától a Paks lesz az ellenfél.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Temesvár 86–83 (18–24, 25–26, 22–17, 21–16)

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés, Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezette: Varga, Vadász, Utasi.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Balogh 11/3, Person 14/3, Starovlah 17/6, Bognár 12/6, Roberson 16. Csere: Kerpel-Fronius 6/3, Polányi, Filipovics 8, Mayer 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Temesvár: Gajics 19/15, Nasturescu 11/9, Djokovocs 11/9, Lazar 9, Kesar 7. Csere: McCellan 18/3, Mirkovics 6/3, Maticiuc, Petrescu 2. Vezetőedző: Dragan Petricsevics.