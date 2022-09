Habár két szezont eltöltött Debrecenben a 23 éves támadó, Kundrák Norbert, ám nem tudott meghatározó tagja lenni az NB I.-es alakulatnak. A 2020–21-es idényben az NB II.-ből feljutott Lokiban 20 meccsen szerepelt a bajnokságban és egy gólt szerzett, aztán viszont a következő, 2021–22-es szezonban már csak három meccsen szerepelt az NB III.-ban és egyszer volt kispados az NB I.-ben – igaz, tavaly nyáron elszakadt a keresztszalagja, így nagyjából bő fél évet ki kellett hagynia. A jelenlegi bajnokságban egyszer volt kezdő és egyszer csere az NB I.-es Debrecenben,

Kundrák Norbert Miskolcon született, és a DVTK-ban nevelkedett, majd a Magyar Futball Akadémiához szerződött, ahonnan a Ferencváros igazolta le. Itt többnyire az NB III-as tartalékcsapatban és az U19-es korosztályos csapatban kapott lehetőséget. A felnőttek között tétmérkőzésen a Koroncói KSSZE ellen 9–0-ra megnyert kupamérkőzésen mutatkozott be 2016 őszén, ezen a találkozón három gólpasszt adott, majd 2017-ben a Budafoki MTE ellen 4–2-re megnyert Magyar Kupa elődöntőben kétszer volt eredményes, miközben ez volt élete első profi mérkőzése, amelyen kezdőként léphetett pályára, de pályára lépett a kupadöntőben is. 2017 nyarán profi szerződést írt alá a zöld-fehér klubbal, július 20-án a Midtjylland elleni 3–1-re elveszített Európa-liga selejtező mérkőzésen, mindössze 18 évesen debütált a nemzetközi porondon. 2018 januárjában fél évre a másodosztályú Soroksár SC vette kölcsön. A 2018–2019-es idényt is a másodosztályú csapatnál töltötte, 38 bajnokin tizennégy alkalommal volt eredményes.

2019 nyarán négyéves szerződést írt alá a Debreceni VSC csapatával. A 2020–2021-es szezon második felét a DEAC-ban töltötte kölcsönben, ezután jött a súlyos sérülése. Az U21-es válogatottba 2017 nyarán meghívást kapott, a lengyelek elleni felkészülési mérkőzést az ő gólja döntötte el. A Szeged-Csanád GA egy éves kölcsönszerződést írt alá a támadósorban bevethető játékossal – adta hírül a klub honlapja.

– Örömmel jöttem Szegedre, ahol szeretném, ha minél hamarabb formába lendülnék és gólokkal, gólpasszokkal segíthetném a csapatot. Azt gondolom, hogy a Szegednek nem az NB II.-ben, hanem az élvonalban van a helye, és az csak megerősített ebben a hitemben, amikor körbevittek a Szent Gellért Fórumban. Az NB II. nagyon kiegyensúlyozott bajnokság, a feljutás hatalmas bravúr lenne, de nekünk az élmezőnyben kell végeznünk – mondta a klub új játékosa, Kundrák Norbert.