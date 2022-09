Újabb két világbajnoki címet szerzett a Peruban zajló junior világbajnokságon Pádár Nikolett. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet versenyzőjének sikere a 100 méteres gyorsúszás döntőjében nem volt kérdéses, rajt-cél győzelmet aratott, így a junior Eb után a világbajnokságot is megnyerte.

Nem ez volt az egyetlen aranyérem, amit a szegedi sportoló nyert, ugyanis a 4x100 méteres vegyesváltóval is a dobogó legfelső fokára állhatott Limában. A döntőben román-magyar külön párharc zajlott, és bár a románok az elején elhúztak, Molnár Dóra és Pádár Nikolett ledolgozták a hátrányt, és elsőnek hozták be a magyar egységet - Pádár Nikolett így a 4x200-as női gyorsváltóval szerzett aranya után már három világbajnoki címnél jár a korosztályos vb-n.

– Nyár elején nem gondoltam volna, hogy a száz gyorsot meg tudom nyerni az ifi Európa-bajnokságon és az ifi világbajnokságon is. Már kezdünk fáradni így nyár végére, de azért nagyon boldog vagyok, mert bár az idő nem volt annyira kiemelkedő, de így is sikerült nyernem. Aztán fél órám volt nagyjából a váltóig, már nagyon fájt az a száz, de nagyon-nagyon örülök, hogy meglett az az arany is – nyilatkozta az újabb aranyérem után Pádár Nikolett.