Összesen 26 ország vett részt az Oxfordban megrendezett Szervátültetettek és Művesekezeltek XI. Európa-bajnokságán. A magyarok tizenkét sportágban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque, squash, tenisz, röplabda, tollaslabda, úszás, virtuális triatlon) mérték össze erejüket. Az éremtáblán végül csak a házigazda Egyesült Királyság előzte meg a mieinket, akik összesen 41 arany-, 40 ezüst- és 42 bronzérmet harcoltak ki.

A sikeres magyar versenyzők között három Csongrád-Csanád Megyei sportoló is szerepelt. A Szegeden élő 44 éves asztaliteniszező, Bácsi Bernát, akinek 2012-ben csontvelő-átültetés mentette meg az életét, 2019-ben már részt vett a Transzplantáltak Világjátékán, de a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán most volt ott először. Az asztaliteniszverseny egyéni számainak döntőjét megnyerte, így aranyérmes lett. A férfipárosok versenyében vesetranszplantált asztaliteniszező párjával – Szendi Jánossal –, a vegyespárosok versenyében szintén vesetranszplantált párjával – Tóth Irmával – is a dobogó tetejére állhatott, így háromszoros bajnokként zárta az Európa-bajnokságot.

A csanádpalotai 33 éves Déri Dávid 2005 óta májtranszplantált. A sikeres szervátültetés után néhány évvel kezdett el komolyabban sportolni, először úszott, majd áttért a triatlonozásra. Ezen az Európa-bajnokságon 5 kilométer futás, 400 méter gyorsúszás és 21 kilométer kerékpározás volt a virtuális triatlon három versenyszáma, melynek végén Dávid aranyéremmel, Európa-bajnokként zárta a versenyt.

A szentesi Pengő László 70 éves, 2 éve szívátültetett sportoló. Hazai versenyeken már többször szerepelt sikeresen, de a szervátültetettek nemzetközi versenyén most bizonyíthatott először: 50 méter hátúszásban megszerezte a korosztályos Európa-bajnoki címet, majd 50 méter gyorsúszásban és 100 méter gyorsúszásban is ezüstérmes lett, 100 méter hátúszásban pedig a dobogó harmadik fokára állhatott. Az úszóverseny zárószámaként a 4x50 méteres vegyesváltó tagjaként az ötödik helyet szerezték meg csapattársaival.