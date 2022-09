Mindkét edző csalódott volt a meccs után. Ez pedig azt jelenti, hogy a 3–3-s döntetlen a délkeleti derbin a helyszínre kilátogató 3100 nézőnek biztos tetszett, de hogy Alekszandar Sztevanovicsnak és Brlázs Gábornak nem, az egyértelmű.

– Most azt mondom, két pontot elveszítettünk – értékelt a meccs után a szegedi vezetőedző, Sztevanovics.

– Sajnos egy ponttal kell megelégednünk – ezt pedig Brlázs jelentette ki a sajtótájékoztatón.

Fordulatos találkozó volt, amelynek első félidejében három kapura lövés volt, mindhárom gól lett. Szegedi oldalon Bíró Bence (24) duplázott: előbb a rövidre érkezve belsőzött a hálóba, majd egy 11-est értékesített biztosan, míg a másik oldalon a 19 éves Czékus Ádám – aki 13 évesen volt a Szeged 2011 játékosa egy szezon erejéig – lövése hullott át Molnár-Farkas Tamás (32) feje felett.

A második játékrész sokkal fordulatosabb, izgalmasabb volt. Főleg mert a csabaiak fordítottak, így a Szegednek menni kellett az eredmény után. A 83. percben az éppen csak beállt és a kapu elé bekocogó Haruna Jammeh (31) egyenlített ki szöglet után, majd jöhetett a szaltó és a flick.

Ne legyünk igazságtalanok, és jegyezzük meg, hogy eddig hiányoltuk a Tisza-parti támadóktól a gólokat, most viszont mindhármat ők szerezték.

– Szerintem félig üres az a bizonyos pohár. Jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést, aztán domináltunk az első félidőben, de egy kontra után egy megpattant lövéssel egyenlített az ellenfél. Erre megint jól reagáltunk, hiszen a szünetben újra nálunk volt az előny. A második játékrészt rosszul kezdtük, akadtak gondjaink, és ez meg is mutatkozott a játékban, hiszen két gólt is kaptunk. Szerencsére tudtunk váltani, így pedig kihoztuk 3–3-ra a végeredményt. A csabai kapus, Bukrán Erik jó ismerősöm, hiszen az előző szezonban Pécsen együtt játszottunk. Azt mondta a 11-es előtt, hogy elég volt már nekem az első találat, meg hogy ismer, és tudja, hova lövöm a labdát. Érezte is az irányt, de jól helyeztem a labdát, így pedig gól lett – nyilatkozta Bíró Bence.

Azt is jegyezzük meg azért, hogy a Szeged a siófoki iksz után most is a hajrában tudott hátrányból kiegyenlíteni, azaz az erőnlét és ezzel együtt a tiszta fej rendben van a csapatnál.