– Mondhatjuk, hogy sikeres volt a szegedi kajak-kenus szakág versenyszezonja?

– Egyszerűen válaszolok: igen.

– Az olimpia utáni évben ez mennyire volt (el)várható?

– Sikeres szakmai szezont zártunk 2021-ben. Olimpiai arany- és paralimpiai bronzérmet szereztek a versenyzőink, emellett a további nemzetközi eredmények is azt mutatták, hogy elégedett lehetett az egyesület. Ilyenkor a következő évben nemcsak klub-, hanem sportági szinten is visszaesik az eredményesség. Akik a kimagasló helyezéseket elérték, egy picit megpihennek, de az utánpótlás is hasonló utat jár be. Ebben az évben viszont ez nem így alakult, és ennek örülünk. A felnőtt vb-n három olyan egységben szereztünk érmet, amely olimpiai számban indult, a szegedi utánpótlás-vb pedig csúcsot döntött: 11 versenyző 13 érmet nyert, aki elindult, az dobogós hellyel zárt. Itt vannak már tehát a jövő bajnokai is közöttünk, akik hozhatják a klubnak a csúcsteljesítményt például az olimpiai játékokon. A még fiatalabbak, a 12–14 évesek is jól szerepeltek, és ugyan az országos bajnoki pontverseny végeredménye még nincs meg, de bizakodunk, hogy a KSI, a Győr, a Honvéd, a Kovács Katalin Akadémia, az UTE mellett az MVM Szegedi VE is ott lesz az élbolyban.

– Mi történik ezen sikerek hátterében?

– A szervezett és jól működő edzői csapat keményen, egymást segítve dolgozik. Büszke vagyok az egyesület vezetőire, hajóépítőire, edzőire, mindenkire, aki ebben a munkában részt vesz.

És nemcsak a versenysport feladatait látjuk el, hanem azt a társadalmi szerepvállalást is, amely erősíti a közösséget, biztosítja az utánpótlást, az ismeretséget.

– Van hiányérzete?

– Versenyző voltam, akkor és most, vezetőként is láttam, látom, hogy hova kell fejlődni, mit lehetne még beletenni, és ha objektív vagyok, akkor igenis kell előrelépni, de ez nem hiányérzet. Mindig másik szakág az erősebb, amely húzza a többit, ez így volt, van és lesz örökké. Az egyensúly így alakul ki, de mi folyamatosan fejlődni akarunk.

– Ilyen lehet a női kajak szakág?

– Igen, itt mindenképpen fejlődni kell. Ám erre is megvan már a program, komoly előrelépés történhet a rendkívül agilis, fiatal, előremutató gondolkodású edző, Karnok Marcell vezetésével. Már látható a változás, amelynek lehet eredménye.

– Az élversenyzők megtarthatók?

– Nem tudok olyanról, aki elvágyakozna, sőt van, aki hozzánk jönne. Jól kialakult versenyzői állományunk van sok lehetőséggel, de sok felelősséggel is.