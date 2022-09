Amikor megnyertük a vb-t, a helyszínen még nem igazán fogtam fel, mit is értünk el, aztán később szépen lassan leülepedett bennem, hogy világbajnok vagyok. A magyar labdarúgás ritkán ér el ilyen világsikert, meg is hatódtunk. Két évvel ezelőtt jött ki a vb versenykiírása, amely előtt amatőr sportágként nem kellett selejtezőt játszani. A magyar szövetség nevezett, a mag pedig a nagypályás hallássérült válogatottból állt össze. Csak olyan játékosokra számított a szövetségi kapitány, akinek van, volt futsalmúltja. Tavaly szeptemberben kezdtük el a felkészülést, akkor 28-as kerettel indultunk neki, majd a keretszűkítés után 14, végül 12 fős lett az utazó csapat. Bekerültem, sőt csapatkapitány is lehettem a tornán, ez nagy megtiszteltetés volt. A keretből Szabó Zoltán a futsal NB I.-ben az Aramisban, az NB I.-ben és a nagy válogatottban is szerepelt, illetve Lábas László játszott a Vasasban az NB I.-ben. Országos visszhangot is kiváltott a sikerünk, és a közvetlen környezetemből nemcsak én, hanem a csapat is rengeteg gratulációt kapott. Két év múlva Brazília lehet a rendező, esetleg Szaúd-Arábia, de a dél-amerikai országban rendezett siketlimpia tapasztalatai alapján nem biztos, hogy ott lesz. Addig is edzünk, és már van egy meghívásunk Fehéroroszországba hatos tor­­nára a környező nemzetek részvétele mellett