A szlovák fővárosban, Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén a magyar versenyzők összességében 64 éremmel (29 arany-, 26 ezüst- és 9 bronzéremmel) végeztek az éremtáblázat élén.

A 29 elsőség több, mint amit az éremtáblázat további öt helyezettje megszerzett: Németország 6, Csehország 5, Lengyelország és Ukrajna 4-4, míg Moldova 3 aranyéremmel térhetett haza Szlovákiából. A magyar csapat még úgy is a legjobb volt, hogy a szegedi ifjúsági világbajnokságon szerepelt versenyzők nem indultak ezen a viadalon.

Az MVM Szegedi VE versenyzői is alaposan kivették a részüket az éremhalmozásból: Szabó Levente három párosszámban, Paragi Petra egyesben és kétszer párosban nyert aranyat, Gyányi Milán két egyesben volt a legjobb, míg Kiszely Petra egyesben végzett az élen. Rajtuk kívül még dobogóra állhatott kétszer is Varga Nelli, illetve ott volt az eseményen, és A döntőben szerepelhetett Marenec-Dózsa Zsombor, Molnár-Gábor György és Kiss Martin Vajk is.

A Szabó L., Varga B. páros az egész magyar küldöttség egyik legeredményesebb egysége volt a három elsőséggel, rajtuk kívül csak ketten (Mitropoulos Iliász, Gazdag Marcell) tudtak háromszor a dobogó legmagasabb fokára felállni.

Az MVM Szeged VE versenyzőinek eredményei az olimpiai reménységek versenyén, aranyérmesek: Szabó Levente, Varga Bence (utóbbi Szolnok, K2 U15–U16, 200, 500 és 1000 méter), Gyányi Milán (C1 U15, 500 és 1000 méter), Kiszely Petra (C1 U17, 500 méter), Paragi Petra (C1 U15, 500 méter), Matkovics Vanda (KSI), Paragi Petra (C2 U15–U16, 200 és 500 méter); ezüstérmesek: Kiszely Petra (C1 U17, 200 méter), Paragi Petra (C1 U15, 200 méter); bronzérmes: Varga Nelli (C1 U16, 200 és 500 méter).