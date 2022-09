Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Mórahalom 2–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – közepesen (Minda, Gera).

Szeged-Csanád GA II.: Rodic – Kovács G., Benyó, Mészáros G. (Nagy S., a szünetben), Ábrahám, Tóth P. (Dobronoky, 68.), Daru, Busa (Csorba, 85.), Lestyán, Gera, Papp Á. (Dudás, 85.). Edző: Andorka Péter.

Mórahalom: Nagy G. – Vajda, Trója, Görbe, Baji (Rádóczi Dán., 66.), Pető (Szűcs D., 54.), Hovanyecz, Bohák (Szalai, 78.), Nagy M., Rádóczi Dáv. (Tajthy, 76.), Bokányi (Tóth M., 79.). Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Tóth P. (55.), Dobronoky (83.), ill. Szalai (80.).

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Andorka Péter: – A meccs képe alapján megérdemelt a győzelmünk, bár a győztes gólunkhoz szerencse is kellett.

Papp Endre: – Csapatom maximálisan megérdemli a dicséretet, mert mindent megtett a pontszerzését, amihez közel is álltunk. Ilyen kaliberű és nevű csapat ellen belefér ez a két megingás. Remélem, egyszer megérjük, hogy az igazán kényes szituációban mi is megkapjuk ezt a fajta tiszteletet, amit ellenfelünk.

Hódmezővásárhelyi FC II.–Balástya 2–1 (1-1)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Aczél, Vida).

HFC II.: Hegyes – Vastag, Bánfi, Krisztin (Török A., 80.), Antman, Nagy A. (Balázs, 83.), Tóth I. (Mucsi, 86.), Tóth M. (Szőke, 59.), Berkó, Rostás, Gyürki (Fődi, 40.). Edző: Bacsa Zsolt.

Balástya: Hegedűs – Bitó I. (Faragó, 75.), Bitó B. (Szádeczky, 63.), Vörös, Mágocsi (Horváth Cs., 77.), Nagymihály (Márkus, 54.), Gera, Vámos N., Tóth G. (Kormos, 54.), Vámos T., Tóth P. Edző: Kiss Máté.

Gólszerzők: Gyürki (11., 11-esből), Fődi (73.), ill. Gera D. (39.)

Jók: Berkó, Bánfi, Gyürki, Fődi, ill. Vámos T., Mágocsi, Gera D., Vörös.

Bacsa Zsolt: – A szervezett, csupaszív játékot bemutató vendégcsapat megnehezítette a dolgunkat, de talán egy góllal mi voltunk a jobbak.

Kiss Máté: – Közel álltunk a pontszerzéshez, hétről-hétre jó munkát végzünk, ez lassan eredményben is meg fog mutatkozni.

Algyő–FK 1899 Szeged-SZEOL 2–0 (0-0)

Algyő, 100 néző. Vezette: Ézsiás Gábor József – jól (Kovács B., Krepsz).

Algyő: Szabó G. – Rádi, Bozóki, Kiss R., Horváth A., Kardos (Jernei, 59.), Kovács M., Daróczi (Miklós, 86.), Táncos (Feketes Á., 62.), Deák (Bakó, 76.), Selyem (Csehó, 86.). Edző: Fülöp Tibor.

FK Szeged: Garamvölgyi – Bürgés (Miklós, 79.), Buchholcz (Hüvös, a szünetben), Giba, Csuka, Szüts (Vánkay, a szünetben), Tóth Á. (Cs. Tóth, a szünetben), Frankó, Martinkovics (Hochheiser, 70.), Zsédely, Sisák. Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Fekete Á. (75.), Daróczi (81., 11-esből).

Kiállítva: Csuka (79.).

Jók: Hováth A., Kiss R., Daróczi, Bozóki, ill. mindenki.

Fülöp Tibor: – Egy szervezett csapattal szemben végig uraltuk a meccset, és megérdemelt győzelmet szereztünk.

Dóra János: – Szívünk-lelkünk benne volt ebben a meccsben is. Van jövőnk! Büszke vagyok a csapatra.

Tiszasziget–UTC 7–0 (3-0)

Tiszasziget, 150 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Kiss R., Csöngető)

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Oláh, Magyar (Szilágyi, 54.), Bálint D., Skribek Á. (Bánóczki, a szünetben), Albert (Drágity, 67.), Vajna (Godó, a szünetben), Farkas, Kökény, Varga G. (Szűcs, a szünetben). Játékos-edző: Magyar György.

UTC: Mészáros – Szántó, Rákóczi (Palakovics, 65.), Sós, Mohammadreza, Miles, Nagyfalusi (Zsilinszki, 65.), Zatykó (Obi, 54.), Varga L., Gonda, Schneider. Játékos-edző: Szántó Dániel.

Gólszerzők: Albert (20., 31.), Kökény (26.), Szilágyi (56., 86.), Kiss D. (69.), Drágity (73.).

Jók: Kiss D., Papp Á., Kökény, Albert, Oláh, ill. senki.

Magyar György: – Végig uraltuk a mérkőzést, számos helyzetet kialakítva magabiztosan gyűjtöttük be a három pontot. Gratulálok kapusunk, Kiss Dominik kézből kirúgott, ritkán látható góljához!

Szántó Dániel: – Jobban kezdődött, szétesés lett a vége. Gratulálok az ellenfelünknek!

A 6. forduló programja

Szombat, 16 óra: Deszk–Hódmezővásárhelyi FC II., Kiskundorozsma–Tiszasziget, UTC–SZVSE, Szentesi Kinizsi–Algyő, Mórahalom–Balástya. 19 óra: FK 1899 Szeged-SZEOL–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.