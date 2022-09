– Pár nap már eltelt a két világbajnoki elsőség óta, hol tart az események feldolgozásában?

– Igyekszem felfogni, mit értünk el, és hatalmas boldogság járja át a lelkemet. A Maty-éren az események pörgése alatt óriási extázisban voltam, ott még nem jött át teljesen a produkciónk hatása. Most már érzem, hogy verseny volt, hogy kétszer nyertünk. Nagyon jó volt ennyi néző előtt kenuzni, de ahogy telt az idő, úgy jött ki rajtam a fáradtság is. Igen, lassan felfogom, hogy kétszeres világbajnok vagyok.

– A döntők utáni pacsiból kinek jutott a nézőtéren?

– A szüleim ott voltak, de érdekes módon nem csak ismerősök, hanem idegenek is nyújtották a kezüket. Az biztos, hogy furcsa érzés ez a fajta rajongói szeretet.

– Mindkét számban esélyesnek tartották magukat?

– Az Európa-bajnokságon a Lugasi, Uhrin kettős indult és nyert ebben a két számban. Annyit tudtunk tehát, hogy ha a magyar bajnokságon és a szétlövésen megfogjuk őket, akkor jó helyet várhatunk magunktól a világbajnokságon is. Azt nem tudtuk, hol végezhetünk, de a mezőny eleje reális cél volt. Így lett aztán ebből két világbajnoki aranyérem.

– Juhász István paksi versenyző, ön szegedi, hogyan készültek a vb-re?

– A második válogatóig pár napot én mentem el Paksra, és ott edzettünk Fadd-Domboriban, aztán pedig ő jött a Maty-érre, és töltött el napokat Szegeden.

– Mennyi pihenőt kapott?

– Most két hetes szünet jön, utána pedig kezdődik az alapozás. Első éves U23-as versenyző leszek, de helyt akarok állni ebben a korosztályban is, hogy lássák, nem csak az ifiben voltam jól, hanem itt is az lehetek.

– A nővér, az U23-as világbajnok Csenge mekkora szerepet játszott abban, hogy őt követve ezt a sportágat választotta?

– Komoly szerepe volt benne. Amikor még kicsi voltam, Csenge pedig edzésre ment, anyuékkal tartottam én is a vízitelepre, aztán ottragadtam. Később a húgom, Csepke, majd az öcsém, Csoma is a kenuzásnál kötött ki.

– Érettségire készül a Piarista gimnáziumban, hogyan tovább a tanulás területén?

– Szerencsére négyes átlaggal zártam az előző tanévet, és gondolkodom a továbbtanuláson is. Jól összeegyeztethető a tanulás és a sport, szeretnék akár az egyetemre is felvételt nyerni.