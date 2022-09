A címvédő Pécs ellenében kezdte meg az Extraliga új szezonját a Floratom Szeged AC: a vendégeknél ott volt az a Szántosi Dávid, aki tavaly még a Tisza-partiaknál játszott. A Bajnokok Ligája selejtezőjében csoportja harmadik helyét megszerző, ezzel az Európa-kupába jutott pécsiek ellen a Lukács-Kardos duó szettet tudott nyerni a Gerold-Demeter páros ellenében, majd Lukács egyéniben is elcsípett egy játszmát Demeterrel szemben. Vitsek pedig meccset is tudott nyerni, miután 3:2-re legyőzte a korábbi csapattárs Szántosit, és Molnár Dávid ellen is nyert két játszmát. A baranyiak sikere persze nem forgott veszélyben, a Floratomnak pedig nem is ez a meccs volt, amelyet meg kellett nyernie.

A szegediekre legközelebb szintén egy kemény mérkőzés vár, hiszen szeptember 23-án a Celldömölk vendégei lesznek.

A klub második csapata viszont győzelemmel nyitotta az évet, miután minden egyéni meccset megnyerve legyőzték a Szolnok csapatát az NB III. Dél-alföldi csoportjának nyitófordulójában.

Lukács Levente: – Játszmagyőzelmekben testet öltő részsikereink mellett mérkőzést is tudtunk nyerni a címvédő elleni szezonnyitón.

Floratom Szeged AC–PTE-PTEAC 1–9

Férfi asztalitenisz extraliga, 1. forduló.

A szegedi győzelmet szerezte: Vitsek.

Floratom Szeged AC II.–Jászkun Volán SC 12–6

Férfi asztalitenisz NB III., Dél-alföldi csoport, 1. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Sipos (4), Gazdag (4), Kancsár (4).