Nyilatkozatok: Ludmán Marcell, a Pick Szeged játékosa: – Köszönöm szépen a mesternek, hogy ma is játszhattam tíz percet. Voltak hibáim, de a pozitív élményeket raktározom el magamban. Nagy Károly, a HÉP-Cegléd vezetőedzője: – Szerettük volna elkerülni a csúfos vereséget. Nagyon az út elején vagyunk, hiszen nagyjából két hónapja alakult meg a keret. Hatalmas technikai és fizikális különbség van a két csapat között, ettől a elején picit megijedtek a játékosaim. Hasznos meccset játszottunk, bízom benne, hogy a Szeged is profitált ebből. Kállai Martin, a HÉP-Cegléd játékosa: – Gratulálok a hazaiak megérdemelt sikeréhez. Védekezésben és támadásban is voltak biztató pillanataink, a lényeg, hogy a következő mérkőzéseink jobban sikerüljenek.