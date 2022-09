Az első félidőben támadásban pontatlanul játszott a Szedeák, amely 14 alkalommal is eladta a labdákat, és mezőnyből sem dobott jó százalékkal. Közel húsz ponttal is vezetett már a Kecskemét 43–24-nél, de a nagyszünetig sikerült egy picit kozmetikázni az eredményen, 51–36.

A harmadik negyedtől összeállt a Naturtex játéka, és ha igazán közel nem is tudott kerülni ellenfeléhez, de megvolt az esély arra, hogy szoros legyen a végjáték. Bő három perc alatt pedig el is tűnt a több mint tízpontos szegedi hátrány: Bognár és Person szerzett labdái után könnyű ziccerekkel fejezhette be a támadásait a Szedeák, 75–73-nál rövid időn belül másodjára is magához rendelte csapatát a Kecskemét trénere. Viszont jött két hazai hárompontos, így már Simándi Árpád is kikérte az idejét 81–73-nál. 88–86-nál az egyenlítésért támadhatott a Szedeák, de nem volt pontos a távoli kísérlet, viszont két büntetővel gyakorlatilag eldöntötte a meccset a Kecskemét, 90–86. Végül csupán három pont döntött, a Naturtex-SZTE-Szedeák közel húszpontos hátrányát eltüntetve szorossá tette a végjátékot, de megfordítani már nem tudta a meccset.

A szegediek számára már csak a főpróba van hátra az idei felkészülési időszakból, szerdán 18 órától a szerb másodosztályú KK Joker lesz az ellenfél az újszegedi sportcsarnokban.

Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák 92–89 (30–18, 21–18, 23–25, 16–27)

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés, Kecskemét, Messzi István sportcsarnok.

Kecskemét: Maqrues Towns 32/18, Ivkovics 6/6, Wittmann 7/3, Dramicsanin 8/6, Karahodzsics 9. Csere: Kucsera 2, Boriszov 15/3, Kiss D. 8, Klobucar 5/3. Vezetőedző: Forray Gábor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 24/3, Polányi 4, Starovlah 6/3, Bognár 13/3, Roberson 13. Csere: Person 14/6, Kerpel-Fronius, Kovács Á. 6/6, Balogh 2, Mayer 5/3, Filipovics 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.