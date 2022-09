A pénteki elveszített elődöntő után négy nap elteltével ismét a Pakssal játszott felkészülési mérkőzést a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata.

Ezen a találkozón már a kezdőötös tagja Desmond Washington is, az amerikai irányító pedig 11 ponttal és 5 lepattanóval zárta a bronzmérkőzést. Szinte végig a szegedieknél volt az előny, viszont Tyler Roberson csak négy percet töltött a pályán, a center kisebb vádlisérülést szenvedett, a szakmai stáb pedig nem akart kockáztatni egy komolyabb sérülést. Így is szegedi előnyről kezdődhetett az utolsó öt perc, csakhogy Atkinson, majd Kovács Ákos kosaraival megfordította a meccset a Paks. Akárcsak kedden az újszegedi sportcsarnokban, a végjáték ezúttal is az ASE-nak sikerült jobban, amely így megszerezte az emléktorna harmadik helyét, a Szedeák pedig a negyedik helyen zárt.

– Washington még nem tudott velünk edzeni, de így is szerettük volna kipróbálni őt. Sok munka vár még ránk, be kell építenünk őt a csapatba, azonban így is mutatott valamit abból, amit tud – nyilatkozta a meccset követően Simándi Árpád, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE Szedeák 71–65 (12-16, 20-19, 17-16, 22-14)

Morgen Ferdinánd emléktorna, bronzmérkőzés.

Paks: Atkinson Jr. 17/3, Eilinsgfeld 17, Kovács 14/3, Gulyás 11/3, Pajor 4, Taiwo 4, Karosi 2, Frank 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 11/3, Polányi 2, Starovlah, Bognár 4, Roberson 3. Csere: Filipovics 11, Balogh 8, Kovács Á. 7, Kerpel-Fronius 6, Mayer 5/3, Bella. Vezetőedző: Simándi Árpád.