Holnap 19 órától a Nyíregyháza vendégeként nyitja a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának új szezonját a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli.

– A rövid nyári szünet után gyorsan a közepébe csaptak a srácok: a 20 fős bő felnőtt keretből 10 vásárhelyi fiatal jelentkezett játékra, hiszen továbbra is az a célunk, hogy egy jó helyi erőkből álló, a vásárhelyi értékeket képviselő együttesnek szurkolhassanak a nézők a Hódtóiban. Egy nagyon jól építkező, felkészült, fiatal szerb edző, Slobodan Kalinic kezdett dolgozni a csapattal, sok reményt fűzünk hozzá. A fiatalabbaknál fontosnak tartottuk, hogy a fizikai felkészítésre is nagy hangsúlyt fektessünk, ezért egy vásárhelyi születésű, TF-en végzett volt Kosársuli játékos, Szabó Gábor erőnléti edzőként foglalkozik az utánpótlás együttesekkel, ő az U16-os és U18-as csapatunknál már nagy segítség volt a továbbjutás kiharcolásában – nyilatkozta a nyári munkáról a klub elnöke, Szabó Attila.

A Kosársuli vezetője kitért rá, szeretnék felülmúlni az előző évi hatodik helyezésüket a bajnokságban.

– Stabilan, nyugodt körülmények között tudtuk befejezni az előző idényt, amiben nagyon fontos szerepe volt a szponzorainknak, kiemelten a Bodrogi Baunak, mint névadó támogatónknak, amiért örökké hálás leszek. A segítőink sorát erősítette a Rádió 7 is, ami szintén fontos segítség volt. A mostani, sok összetevő miatt is egyre nehezebb gazdasági helyzet azonban nekünk sem tartogat könnyű évet. A tavasz folyamán több ígéretet is kaptunk, hogy újabb forrásokkal támogatnak bennünket, de az ősz és az egyre kiszámíthatatlanabb körülmények miatt sokan kivárnak. Jó hír, hogy a Bodrogi család, és vállalkozásuk továbbra is mögöttünk áll, ami biztosítja a Kosársuli létét – tette hozzá Szabó Attila.

A klub elnöke kiemelte, a tavaly a felnőtteket edző Utasi Gábor szakmai igazgató Slobodan Kalinic érkezésével már 100 százalékig az utánpóltás neveléssel tud foglalkozni.

– Ez azért is fontos, mert az egész klubot átfogóan tudjuk irányítani, és összehangolni a különböző korosztályokban folyó munkát, a legnagyobb fejlődési lehetőséget biztosítva ezzel a nálunk kosarazó fiataloknak. Célunk, hogy felnőtt, a helyüket a pályán jól megálló felnőtt kosarasokat neveljünk leginkább a saját NBI-es csapatunk számára. Természetesen nem ál még minden fiatal készen erre, de nekik is tudunk játéklehetőséget biztosítani a megyei bajnokságban – fogalmazott Szabó Attila.