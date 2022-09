A jövő jég- és görkorcsolyásainak az All U Need Sportegyesület hódmezővásárhelyi jégkorong szakosztálya is bemutatkozott a Magyar Jégkorong Szövetség szerda délelőtti roadshow-ján. A sportágat népszerűsítő eseményt a vásárhelyi Szent József Kertváros Katolikusi Általános Iskola tornatermében tartották. Mint azt lapunknak Dabasi Réka, a Magyar női jégkorong-válogatott sportolója elmondta: a jégkorong főként a nagyobb városokban ismert, szeretnék a kisebb településeken is népszerűsíteni az egyre közkedveltebb sportágat. A bemutatkozó esemény hét-nyolcéves résztvevői nagy múltú sportolókkal is találkozhatnak, a személyes élmények néhányukat talán a jégkorong felé terelik. Dabasi Réka kilenc évesen ismerkedett meg a jéghokival akkor már görkorcsolyásként, de a meglévő gyakorlat egyáltalán nem előfeltétel. Ő is csupán kétszer volt jégen, mielőtt csatlakozott volna csapatához. A sportoló szerint a közösségi élmény, az együttes küzdelem mindenképp a sportág egyik szépsége, de sokakat a gyorsaság, a technika varázsol el. Az a legelőnyösebb, ha minél fiatalabb korban elköteleződnek a gyerekek. Mint azt a jégkorong szövetség is megfogalmazta: a hoki a sportok zongorája. A hokizás által fejlesztett képességek rengeteget adnak hozzá a gyermek későbbi életéhez. Hiszen ez az összetett sportág hozzájárul a fejlődéséhez: fontos készségeket, villámgyors gondolkodást fejleszt, kitartóvá tesz és nagyobb önbizalmat ad.