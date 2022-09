Bár a megyei I. osztály Fóris Attila szintén mesterhármast jegyzett, a deszkiek támadója már szerepelt rovatunkban idén, így a megyekettes Székkutas csatárát, Szabó Imrét választottuk a forduló gólvadászának. A 24 éves támadó az Apátfalva elleni, 8–0-ra megnyert bajnokin talált be háromszor.

– Mindenképpen nyerni szerettünk volna, de nem számítottunk ekkora arányú sikerre, viszont nagyobb arányban is nyerhettünk volna, mert sok helyzetet kihagytunk – összegezte a meccset Szabó Imre.

A székkutasiak csatára csapata első kettő, valamint hatodik gólját szerezte.

– Az elsőnél Kis Dávid átemelte a védők fölött, majd egy pattanás után ellőttem egyből, a kapus lába között ment be. A másodiknál Papp Milán egy megkerülős csel után adta be a labdát, nekem csak be kellett passzolnom, majd a harmadiknál kiugrattam Papp Milánt, majd visszakaptam tőle, szintén csak be kellett lőnöm – idézte fel góljait Szabó Imre.

A Székkutas eddig lejátszott két bajnokiját megnyerte, viszont úgy szenvedett vereséget, hogy nem lépett pályára: az Ásotthalom elleni idegenbeli mérkőzésre ugyanis a sérülések miatt nem tudtak kiállni, így a meccs három pontja az ásotthalmiaké lett.

– A támadójátékunkkal nincs gond, védekezésben azonban össze kellene szedni magunkat. Bordányban három gólt is elég nagy hibából kaptunk. Jó csapatunk van, úgy érzem, az első háromba odaérhetünk, bár most több erős csapat van a megyekettőben, mint tavaly – tette hozzá Szabó Imre.

A kutasiak a MOL magyar kupában eljutottak az országos főtáblára, ahol az NB III.-as Monor ellen búcsúztak: az idei selejtezőben viszont a Csanytelek elleni vereség jelentette a végállomást.

– Tavaly jó sorsolásunk volt, sokat tanulhatunk ezekből a meccsekből. Sajnos a sérülések eddig befolyásolják a szezonunkat, remélhetőleg minél hamarabb teljes kerettel játszhatunk majd – zárta Szabó Imre, aki ő maga is sérüléssel küzdött az elmúlt időszakban.