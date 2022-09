– Elégedett az eddig megszerzett pontszámmal?

– Nehéz kérdés... Attól függ, honnan nézzük: egyfelől elégedett vagyok, mert az eddigi hat mérkőzésünkből ötöt idegenben játszottunk. Másfelől nem vagyok kibékülve azzal, ahogyan elveszítettünk néhány találkozót. Összességében nem vagyok teljesen elégedett, de elégedetlen sem.

– Sok változás volt a keretben, mikorra várja azt, hogy nagyjából már az ön elképzelései szerint alakul a játék?

– Sokat kell még fejlődnünk a befejezésben és a helyzetek kialakításban is. Az előző találkozón is megmutatkozott, milyen sok múlik az utolsó passzokon. A következő lépés, hogy a védekezésből támadásba való átmeneten csiszoljunk: amikor megszerezzük a labdát az ellenféltől, sokszor túlságosan könnyen adjuk el. Ugyanakkor a csapatvédekezés egyre jobb, és a rögzített helyzetek is az erősségeink közé tartoznak. Néhány alapelv már most is működik, de csak a mérkőzések bizonyos periódusaiban. Az érkezőknek időre van szüksége, mire befogadják a taktikai utasításokat. Alapvetően a legtöbb játékos tudja és érti, hogy mit várunk el, de időbe telik, mire sikerül a gyakorlatba átültetni az elméleti tudást. Nehéz megjósolni egy pontos időtartamot, de tapasztalataim szerint minimum két,s maximum hat hónap alatt a teljes csapat adaptálódik az elképzeléshez.

– Mit vár a Békéscsaba elleni rangadótól?

– Természetesen ez nagy meccs lesz számunkra.

Ez lesz a második mérkőzésünk a Szent Gellért Fórumban, remélem, sok szurkoló eljön biztatni bennünket.

A Békéscsaba kimondottan erős csapat, amely kompaktan védekezik és gyors támadókkal rendelkezik. Nehéz összecsapásra számítok, ugyanakkor a játékosok egész héten jól dolgoztak. Úgy érzem, jó formában vagyunk, hiszünk a sikerben.