Kellett már egy újabb bravúr. A Szeged-Csanád GA bajnoki szerelésében eddig nem várt sikernek mondhattuk a győri győzelmet és a Haladás ellen Szombathelyen megszerzett három pontot, a magyar kupában Diósgyőrben elért siker viszont "hajazza" mindkettőt.

A hazai alakulat nem változtatott semmit a kezdőjén az MTK elleni NB II.-es diadal (3–0) után, viszont az látszódott, hogy az előző heti remek játékot nem tudta megismételni Kuznyecov Szergej együttese. Hogy miért? Mert a Szeged egyrészt jól zárta a területeket, és nem hagyta kibontakozni a villámléptű miskolci támadókat, így Könyves Norbertet, Lukács Dánielt, Gera Dánielt, másrészt pedig az első negyedórában szerzett egy gólt, és ezt az előnyét meg is őrizte a meccs végéig.

A meccs első 15 percében Kundrák Norbertnek – aki először volt kezdő szegedi színekben – két szinte ugyanolyan kísérlete volt, a második be is ment. Mindkétszer balról befelé haladva lőtte el a labdát, amelyet először még védett a hazai kapus, Danilovics Braniszlav, a második viszont már pontos volt, és a kapu bal alsó sarkában kötött ki.

A Diósgyőr mindent megpróbált, ám a kezdőként ebben a szezonban debütáló Takács János eszén nem sikerül túljárni.

A labdarúgó magyar kupa újabb, negyedik fordulójának sorsolását ma tartják.

Alekszandar Sztevanovics: – Először is szeretnék gratulálni a játékosaimnak, hiszen nagyot küzdöttek, és jó játékkal sikerült legyőzni a Diósgyőrt. Fontos, hogy az átmenetekben jók voltunk, már-már szinte tökéletesek, és ennek köszönhetjük, hogy a gyors és veszélyes támadókkal felálló hazaiak ellen nyertünk. Elsősorban a védekezéssel vagyok elégedett, hiszen kapott gól nélkül hoztuk le ezt a meccset. Kevés területünk volt az előrejátékban, de sikerült egyszer betalálnunk, így meg is nyertük a meccset. Takács János fiatal kapus, és most is láthattuk, hogy számíthatunk rá. Két jó kapusunk van, a bajnokság egy hosszú utazás, meglátjuk, ki mikor és mennyit védhet majd.

Diósgyőr–Szeged-Csanád GA 0–1 (0–1)

Labdarúgó magyar kupa, 3. forduló. Miskolc, 2951 néző. Vezette: Erdős József (Albert István, Belicza Bence Péter).

Diósgyőr: Danilovics – Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros (Papp M., 89.) – Cseke, Holdampf (Koman, a szünetben), Bényei (Bertus, 61.) – Gera (Eppel a szünetben), Lukács D., Könyves (Szőke, 61.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Könczey, Vári, Szilágyi Z., Tóth B. (Beronja, 89.) – Simon Á., Szatmári L. (Gajdos, 89.) – Dobos Á. (Pintér, 59.), Szakály D. (Farkas A., 59.), Kundrák – Bíró B. (Haruna, 66.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Gólszerző: Kundrák (14.).