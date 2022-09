Futás, futás, futás – mondta angolul jellegzetes spanyol habitusával a csapat hétfő délelőtti edzésén többször is Juan Carlos Pastor, a Pick Szeged vezetőedzője. Miután jókedvűen, mosolyogva ismertette a napi penzumot a játékosokkal, a rá jellemző precizitással vezényelte végig a kétórás tréninget a minél gyorsabb támadásbefejezéseket gyakorolva.

– Hajtós, futós mérkőzésre számítok, pont olyanra, amilyenek az elmúlt napok edzései voltak. Elképesztő gyorsan áll át védekezésről támadásra a Barça, emiatt sokat gyakoroltuk a visszarendeződést. De ezt a fegyvert szeretnénk mi is használni ellenük, hogy minél gyorsabban rájuk fussunk – jegyezte meg a Délmagyarországnak az edzést követően a magyar válogatott beálló, Rosta Miklós.

Dean Bombac játéka kulcs lehet. Szükség lesz a jó formájára a a gyors támadások vezetésében.

Fotós: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Luka Stepancicra továbbra sem számíthat a szakmai stáb mérkőzésen, de a mindenképpen jó hír, egyre több feladatba becsatlakozik. Egyelőre viszont még többnyire külön munkát végez a fizioterapeutákkal, Djordje Ignjatoviccsal és Szremcsev Lóránttal.

Az már a felkészülési találkozókon és a két lejátszott bajnokin is látszott, a nyáron leigazolt Szita Zoltánnal nőtt a csapat taktikai repertoárja. Vele párban legtöbbször Blonz és Martins szerepel a pályán támadásban. A szerdán 18.45-kor kezdődő (élő: Sport1 Tv, delmagyar.hu) BL-nyitányon lemérheti Pastor, hol tart csapata. Azt viszont fontos megjegyezni, egy vereség sem jelentene semmit, mint ahogyan egy győzelemmel sem bízhatná el magát a Pick. A hangsúly sokkal inkább a mutatott játék képén lesz.

– Rengeteg jó játékosuk van, de ha egyet mondanom kellene közülük, akkor az Dika Mem lenne. Az akciók nagy része tőle indul, ő dönt és ő is fejezi be. Ugyanakkor figyelni kell a többiekre is, hiszen Cindric, N’guessan vagy éppen Richardsson ugyanolyan veszélyes lehet, mint Mem. Mindenkire külön felkészülünk, bízom benne, hogy ez sikeres lesz és győzelemmel kezdjük itthon az új idényt a Bajnokok Ligájában – vélekedett Rosta, aki szerint a szinte teljesen szegedi szurkolókkal megtelő Pick Aréna miatt előnyről kezdik a meccset a címvédő ellen.