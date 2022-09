A férfi tekecsapat szuperliga 2022–23-as idényének nyitányán a Zengő Alföld Szegedi TE megszenvedett a sikerét Ajkán, és végül 5:3-ra megnyerte a találkozót.

Nem indult jól Tisza-parti szempontból a meccs, hiszen az első sorban Szél Tibor és Kozma Károly is kikapott. Innen, 0:2-ről kellett felállnia a szegedieknek, ami sikerült is, hiszen a folytatásban Zapletán Zsombor, Sárosi Krisztián és Kiss Norbert is nyert, míg az Ács Tamás, illetve a helyére csereként beálló Karsai Dániel párosa kikapott.

Végeredmény

Férfi tekecsapat szuperliga, 1. forduló: Ajka–Zengő Alföld Szegedi TE 3:5 (3315:3417)

A párok: Szabó K.–Szél T. 1:0 (3:1, 532:539), Tóth M.–Kozma K. 1:0 (2:0, 593:580), Lendvai A.–Zapletán Zs. 0:1 (1:3, 559:589), Tóth Z.–Sárosi K. 0:1 (1:3, 521:559), Tóth L.–Kiss N. 0:1 (1:3, 538:595), Berzsenyi L.–Ács T. (Karsai D.) 1:0 (2:2, 572:555).