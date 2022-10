Végre! Ez járt szinte mindenkinek a gondolataiban, amikor a jó kezdés után nem produkált igazán gyenge periódust a Pick Szeged az Elverummal szemben. Hamar komolyabb előnyt épített fel a házigazda a Pick Arénában. Alilovic fantasztikusan védett, Rosta egyre inkább megbirkózik a feladatokkal, amik rá hárulnak Bánhidi hiányában, de Tönnesen is jó lövőformát mutatott, hiszen a Nantes után az Elverum kapujába is hatszor talált be.

Szegedi pályafutása során a legtöbb játékpercet Szita Zoltán is most kapta, a magyar válogatott balátlövő támadásban a szélen kapott szerepet, fő feladatának viszont a bal oldali kettes pozíciót kapta a védelemben, amit szépen megoldott.

Történelmi gólokból is jutott a norvég bajnok elleni találkozóra, ugyanis a parádésan védő Mirko Alilovic szerezte meg az első kapusgólt a BL-ben a Pick Arénában. Dean Bombac sem tétlenkedett, ugyanis a Szeged örökös Bajnokok Ligája-góllövőlistáján feljött a második helyre. Immár háromszázhuszonhat találatot jegyez, míg a megelőzött Jonas Källman háromszázhuszonötöt, Balogh Zsolt pedig háromszázhuszonnégyet.

Közel sem volt hibátlan a játék, de az egyértelműen látszott, valami elindult, ráadásul a jó irányba. Sokan hiányolták Juan Carlos Pastortól is a higgadtabb kisugárzást az elmúlt időszakban, amit most jól lehetett látni a spanyol szakemberen. Fejet búbolt, pacsizott és vállat veregetett. Nem csak egy szép gólt követően, de hiba után is olykor biztatásként.

Szombaton 20.05-től már bajnoki összecsapás vár a Pick Szegedre. A nyáron átalakult HE-DO B. Braun Gyöngyös érkezik a Pick Arénába. A hevesiek kispadján a Fejér-B.Á.L. Veszprémhez távozott Konkoly Csabát a korábbi irányító, Bíró Balázs váltotta, akinek ez az első felnőtt küldetése. A játékoskeret kicserélődött, a magyar válogatott is olykor szerepet kapó Vilovszki és Ubornyák Tatabányára igazolt, Markez Csurgóra, míg Duris hazatért Szlovákiába. Az érkezők oldalán többnyire fiatalok, többek mellett a kapus Bartucz László, Schäffer Zsolt, Schmid Péter vagy éppen Jóga Norbert található.

Hét napon belül ez lesz a Gyöngyös harmadik meccse. Bajnokin nagy csatában kaptak ki otthon a Tatabányától (25–27), míg a magyar kupában a vártnál nehezebben jutottak tovább Debrecenben a DEAC ellen (33–30).