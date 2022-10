Egyetlen gól döntött a megyei I. osztály rangadóján: a Tiszaszigetben remekül védett Kiss Dominik kapus, a vendégeket pedig a kapufa is kisegítette, majd Oláh Levente találata végül döntőnek bizonyult.

A listavezető Szeged-Csanád GA II. a kilencedik meccsét is megnyerte, így továbbra is pontveszteség nélkül áll a tabella élén. Ha nehezen is, de legyőzte az Algyő a Deszket, a Mórahalom pedig egy fordulatos meccsen múlta felül a Szentesi Kinizsit.

Parázzsá vált a HFC II.-FK Szeged meccs végjátéka, hiába a szegediek két fejesgólja, a három pont végül Vásárhelyen maradt. Alacsony színvonalú meccset hozott az alsóházi rangadó Balástyán, ám végül az újoncé lett a győzelem az UTC ellenében.