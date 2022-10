Még a vártnál is sokkal szorosabb meccset játszott a szentesi női csapat a BVSC-vel. A lapzártánk után véget ért találkozón szerdán este a Valdor 5–5-ig szorosan ott loholt a zuglóiak nyakában, utána viszont valami megtört támadásban. A tavalyi negyedik helyezett BVSC 9–5-re nyert, de amint azt Stieber Mercédesz, a vendégek vezetőedzője a mérkőzést követően sajtótájékoztatón is kiemelte, a vártnál sokkal nehezebben szerezték meg a három pontot.

– Megpróbáltunk a legjobban felkészülni erre a mérkőzésre, amely nagyon kemény négy negyedet hozott. Mindkét csapat felvállalta a szoros emberfogást, el is fáradt ebben mindenki. 5–5-ig teljesen nyílt volt a meccs, majd ezután érthetetlen módon megakadt a gépezetünk támadásban. Megküzdöttünk a rengeteg emberelőnyért, amit kaptunk. Bosszantó, hogy az edzésen gyakorolt dolgok nem köszöntek vissza ezekben a szituációkban. A BVSC egy kiváló csapat, mi még formálódunk, vannak új játékosaink. A két külfölditől többet vártam, nekik be kell bizonyítani, hogy miért vannak itt. Jó lett volna itthon tartani a három pontot, mert olyan mérkőzések jönnek most, amelyek nem rólunk szólnak majd – értékelt reálisan Matajsz Márk, a Valdor Szentes vezetőedzője.

A Szentes ellenfele az a Ferencváros lesz, amely a szakemberek szerint a bajnoki aranyérem egyik fővárományosa a címvédő UVSE mellett. A zöld-fehérek két magabiztos sikerrel kezdték a pontvadászatot. Otthon 20–6-ra nyertek a III. kerülettel szemben, míg szerdán délután 16–7-re nyertek Szegeden a Tiszavirág sportuszodában. E meccs után a Fradi-legenda Gerendás György kiemelte, az eredmény mellett a szép játék a kérése a lányoktól az ilyen találkozókon, ami otthon sikerült nekik, idegenben viszont nem. Mindezek tudatában nem számíthat könnyű találkozóra a Szentes sem a Népligetben.

A szegediek mai ellenfele, a Dunaújváros maximális pontszámmal zárta az első két fordulót. Előbb a Győrt győzték le hazai környezetben 16–4-re, majd a hétközi megmérettetést a III. kerületi TVE otthonában 10–5-ös sikerrel fejezték be.