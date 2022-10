Remek játékkal múlta felül ellenfelét a férfi tekecsapat Európa-kupa elődöntőjében a Zengő Alföld Szegedi TE, amely csapateredményben túldobta a selejtező teljesíményét. Az első sorban Zapletán Zsombor szerzett pontot, a másodikban Kozma Károly, majd a végén mindkét szegedi, Karsai László – aki a nap legjobbja volt 687 fával – és Kiss Norbert is hozta a sikert a saját párja ellen. A Zengő Alföld játékosai közül a vereséget szenvedő Milan Jovetics teljesítménye is dicséretet érdemel, ahogy Szél Tibor is, aki az utolsó szett előtt még győzelmi esélyekkel állt.

A selejtezőben harmadik szegediek így kiejtették az őket megelőző, második osztrák csapatot, és szombat 11 órakor lépnek pályára a fináléban, mégpedig a másik elődöntőben a szlovák Trstenát 7:1-re legyőző horvát Zapresic ellen.

A végeredmény, férfi tekecsapat Európa-kupa, elődöntő: Neunkirchen (osztrák)–Zengő Alföld Szegedi TE 2:6 (3793:3904)

A párok: P. Vsetecka–Szél T. 1:0 (2,5:1,5, 671:637), B. Vlakevski–Zapletán Zs. 0:1 (0,5:3,5, 638:661), M. Gollubits–Kozma K. 0:1 (2:2, 607:655), J. Luzan–M. Jovetics 1:0 (672:665), R. Schwarzer (L. Huber)–Karsai L. 0:1 (0:4, 643:687), M. Kartner (M. Vsetecka)–Kiss N. 0:1 (1:3, 562:599).