Asztalitenisz, SzegedKét éremmel térhetett haza Görögországból Major Endre: az ATSK Szeged parasportolója ugyanis a Kefalonián megrendezett világkupán egyéniben második lett, miután a döntőben a dél-koreai Pak Szung Dzsutól szenvedett vereséget.– Egyéniben sikerült legyőznöm a riói olimpiai bajnokot, a legutóbbi Eb-győztest, az angol Robert Daviest, akit eddig még soha nem tudtam legyőzni. A koreai fiú tudása több, mint a miénk, a továbbiakban igyekszünk minél jobban felkészülni a koreai játékosok ellen is – összegezte teljesítményét launknak a kétszeres paralimpikon.

A magyar csapat összességében nyolc érmet szerzett Görögországban, ebből Majdor Endre kettővel vette ki a részét, hiszen párosban a kuvaiti Jakub al-­Kuaszemmel alkotott duója a harmadik helyen végzett.

– Sajnos én voltam az egyedüli magyar kerekesszékes kiutazó, így más nemzetiségből kellett választanom. A kuvaiti versenyzőt nem ismertem, de megkeresett, így összeálltunk erre a versenyre. Nem volt erős a mezőny, de egy harmadik helyet sikerült megcsípnünk – tette hozzá Major Endre.

A Rióban negyedik, Tokióban ötödik helyen végzett asztaliteniszező számára ez volt az utolsó verseny az év fő viadala előtt. Novemberben ugyanis a spanyolországi Granadában világbajnokságot rendeznek, amelyen a szegedi versenyző is ott lesz a mezőnyben, a magyar színeket pedig összesen heten képviselik majd.

Ezen a vb-n nem lesznek ott a kínaiak, akik a koronavírus-járvány miatt nem utaznak el, és ezúttal már nem csoportkörrel, hanem egyenes kieséssel indul majd a torna.

A vb még nem kvalifikál a 2024-es, párizsi paralimpiára, ugyanakkor mégis fontos versenynek tekinthető, hiszen meg­­határozhatja a jövő évi versenyek esélyeit, amelyeken kvótákat lehet majd szerezni.

– Három-négy hetem még van a világbajnokságig, amennyiben lehetőségünk nyílik rá, akkor szeretnénk Szerbiá­­ba kiutazni egy rövid edzőtáborra, de ez még képlékeny. Az interneten már olvasható a kijutottak listája, mindenki ott lesz a vb-n, aki számít. A jövőre nézve is fontos, hogy sikerült a világbajnoki szereplés, mert a világranglistában számít az ott elért eredmény, 2023-ban pedig majd a kvalifikációs ver­­senyek következnek – zárta Major Endre.